Córdoba promociona su gastronomía en Madrid Fusión con unión de cocineros, productores y denominaciones de origen

Representantes de la marca Patrimonio Gastronómico Sabor a Córdoba, impulsada por el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca Patrimonio Gastronómico Sabor a Córdoba, impulsada por el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, participa en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España para promocionar su gastronomía y lo hace con la unión de cocineros, productores y denominaciones de origen de la tierra.

Según ha informado el Ayuntamiento, en la cita, que es un evento gastronómico de referencia mundial, están presentes la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, quienes junto al presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, acompañan a los chefs en las distintas acciones de promoción que se desarrollan en el marco de la citada feria.

Al respecto, Aguilar ha indicado que "en Madrid Fusión presentamos una historia de unión, donde cocineros, productores y denominaciones de origen caminan juntos para contar quiénes somos como destino", y ha apuntado que "tenemos una de las ofertas más ricas y variadas, con una cocina contemporánea que parte del conocimiento profundo del producto, unida con una tradición que dialoga con otras culturas sin perder su esencia, la que se cocina a fuego lento y se transmite de generación en generación".

La delegada ha manifestado que "esta fusión nos hace únicos también desde el punto de vista gastronómico y así nos presentamos en esta feria, como uno de los destinos donde mejor se come a nivel nacional e internacional".

EL RESPALDO DE LA DIPUTACIÓN

Félix Romero, por su parte, ha señalado que desde la Diputación, a través de Iprodeco, "venimos a mostrar el talento, la identidad y la calidad de los productos Sabor a Córdoba a través de productores, cocineros y denominaciones de origen que representan lo mejor de nuestra tierra".

La provincia, ha anotado, "es gastronomía de excelencia, de innovación y de tradición, reforzando su posicionamiento como destino gastronómico de referencia y como territorio que genera oportunidades a partir agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias cordobesas".

"Somos la provincia con más DO de España y venimos a Madrid Fusión a defender el orgullo de lo que hacemos en lo pueblos y lo hacemos muy bien", ha resaltado.

PRESENTACIONES CULINARIAS

La actividad de este martes en Madrid Fusión ha contado con la participación de David Carrillo, de Cocina 33, que ha presentado su mazamorra de queso curado y almendras, acompañada de tomate cherry escabechado y perlas de vinagre balsámico de Montilla. Se trata de un plato que conecta pasado y presente, realzado con la Denominación de Origen Priego de Córdoba, uno de los grandes embajadores internacionales del aceite de oliva virgen extra.

Luis Antonio Contreras, de Japanish, ha realizado un salmorejo acompañado de atún rojo marinado y panko crujiente, una propuesta donde la tradición se fusiona con técnicas contemporáneas. El maridaje con la Denominación de Origen Lucena refuerza la idea de una provincia diversa, capaz de mirar al futuro manteniendo sus raíces.

Francisco Javier Rodríguez, de El Churrasco, ha rendido homenaje a la Córdoba más auténtica con su rabo de toro, un icono gastronómico de la provincia. Un plato profundo, lleno de matices, que se acompaña de la Denominación de Origen Baena, demostrando cómo el aceite de oliva virgen extra es el hilo conductor de la cocina cordobesa y uno de los grandes valores diferenciales del territorio.

Y Esperanza Romero, desde la Pastelería San Rafael, ha puesto en broche a esta experiencia culinaria con los manoletes, dulce típico de Córdoba. Un cierre que habla de familia, de tradición y de identidad compartida.