Córdoba suma una nueva escuela de cine, televisión y teatro con la apertura de IAEC

Cartel de presentación de la nueva Escuela IAEC (Cine, TV y Teatro) de Córdoba. - IAEC

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La capital cordobesa cuenta desde este mes con un nuevo espacio dedicado a la formación artística y audiovisual, con la Escuela IAEC (Cine, TV y Teatro), que inicia su actividad como centro especializado en cine, televisión y artes escénicas, con un modelo formativo orientado a la práctica profesional y a la realidad del sector cultural.

Según destacan desde el centro, ubicado en la Calle Cronista Salcedo Hierro, IAEC nace con el objetivo de contribuir al desarrollo del talento creativo local, ofreciendo una formación que combina técnica, pensamiento crítico y experiencia práctica. La escuela entiende el cine y el teatro como "lenguajes vivos y contemporáneos", y apuesta por "un aprendizaje basado en el trabajo real y la conexión directa con la industria".

En concreto, la oferta académica incluye formación en interpretación, teatro --infantil y adulto--, teatro musical, interpretación ante la cámara, guion, dirección de cine, dirección de fotografía, edición y sonido. Las clases se imparten en grupos reducidos y están dirigidas tanto a personas que se inician como a quienes buscan ampliar o profesionalizar su formación artística y técnica.

El equipo docente está formado por profesionales en activo del ámbito audiovisual y escénico, con experiencia en cine, televisión y teatro, lo que permite trasladar al aula una visión práctica y actual del sector.

Desde la dirección del centro señalan que la apertura de IAEC responde a "la necesidad de crear un espacio en Córdoba que conecte formación y profesión, y que permita a los nuevos creadores desarrollar proyectos con identidad propia sin tener que salir fuera".

Con esta iniciativa, IAEC se suma al tejido cultural y educativo de la ciudad, reforzando la oferta formativa vinculada al audiovisual y las artes escénicas en la capital cordobesa. Para más información se puede contactar en la dirección de correo 'escuelaiaec@gmail.com' y el número de teléfono 678094763.