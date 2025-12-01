El cordobés Alex Sereno logra el Premio al Mejor Guión en el Festival de Linares (Jaén) por 'Lady Sakura'

Alex Sereno ha recibido en el Festival de Cine Independiente de Linares (Jaén) el Premio al Mejor Guión por última película, 'Lady Sakura'. - 'CINE NO VISTO'

El Festival de Cine Independiente de Linares (Jaén) 'Cine No visto' culminó este pasado fin de semana su décima edición con la entrega de premios, en la que la película del director cordobés Alex Sereno se hizo con el Premio al Mejor Guión por el largometraje 'Lady Sakura', rordado entre Córdoba y Cádiz y estrenado el pasado marzo.

Según ha informado el propio cineasta cordobés en una nota, la película sigue "la vida de drama de una fotógrafa en plena crisis vital y existencial, que afronta los últimos días de convivencia con su compañera de piso y mejor amiga", explicando Sereno que "el guión nace un poco de la necesidad de Celia Kiedis (directora de Fotografía de la película) y mía de rodar otra película juntos".

"Íbamos hablando de cosas que nos gustaría incluir, de personajes, conversaciones, de ideas a nivel más estético, y de ahí salió un poco este 'collage' de película. Así que el hecho de que el premio sea a mejor guion, que encima es un proceso muy largo, costoso y con altibajos, es algo que me hace sentir muy orgulloso", ha asegurado.

El pasado marzo la película se estrenó en la Filmoteca de Andalucía, llenando la sala, lo que hizo que se repusiera una semana después, comentando Sereno que "este es un proceso largo y de pequeños logros. Es un logro escribirla, luego rodarla y estrenarla, y que se llenara la Filmoteca fue un subidón, y ahora encima que se premie todo ese trabajo en un festival"

Fue en 2023 cuando Sereno ya recogió en ese mismo festival los galardones a Mejor Película y Mejor Guión por su anterior trabajo, por su anterior trabajo cinematográfico, 'Folie à Famille', lo que le ha llevado a señalar que, "independientemente del premio, volver al Festival de Linares ha sido un regalo. Es un sitio donde desde el primer momento nos sentimos como en casa. Valorados, queridos y rodeados de gente afín a nosotros y a nuestro modo de entender el cine".

Actualmente, Sereno se encuentra trabajando en el guion de 'Folie à plusieurs', la continuación de su película de 2023, de la que ha dicho que no le gusta "llamarla secuela", pues, "realmente es una continuación natural de la vida de estos personajes. Yo me divierto mucho escribiendo sobre ellos y los actores se divierten interpretando a los miembros de esta caótica familia, y cada vez que nos vemos surgen ideas sobre qué les estaría pasando, así que siempre hemos sabido que teníamos más que contar". Por eso está "trabajando en un guion, y cuando esté listo será cuestión de cuadrar agendas".

Actualmente, 'Lady Sakura', que puede verse en la plataforma Filmin, está protagonizada por Flavia Ruffa, Fátima Ortega, Iván Herrera, Marta Nebot, Gonzalo Cortés, José Ruiz y Chelo Albarrán, con las colaboraciones de Fran Cubero, Trini Alabanda, Ruth Ceballos, María Gimenez, Javier Córdoba y José Carlos Garrido.