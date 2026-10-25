El cordobés Belmonte lleva a Cantabria sus 40 años de escultura con 'Forma y fondo', "un punto y seguido" en su carrera

Cartel de la exposición antológica de José Manuel Belmonte en Reocín. - ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE REOCÍN

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín, en Cantabria, acogerá del 6 de noviembre al 18 de diciembre de 2026 la exposición 'Forma y fondo. 40 años de escultura', una muestra del escultor cordobés José Manuel Belmonte que recorre sus cuatro décadas de trayectoria artística, pero que, en realidad, supone "un punto y seguido" en su carrera, y con la que llega a tierras cantábricas tras haber superado las 70.000 visitas acumuladas en sus anteriores paradas, en Madrid y Córdoba.

En declaraciones a Europa Press, José Manuel Belmonte ha resaltado la relevancia del itinerario que está siguiendo esta propuesta antológica, recordando que en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid batió récord de visitas, al registrar "el mismo número de visitas en el mismo tiempo que el Museo Reina Sofía", para posteriormente exhibirse en el Teatro Cómico Principal de Córdoba, donde el público local deseaba contemplarla tras el éxito cosechado en la capital.

La exposición, que reúne habitualmente unas 30 piezas de bulto redondo y otros 30 relieves, se presentará en Reocín mediante una selección adaptada al espacio disponible. Según ha precisado el propio artista, los relieves se exhibirán en su totalidad al disponer de paredes para colgarlos, mientras que en la zona central se instalarán varias series representativas, entre las que se incluyen 'El hombre pájaro', 'Los custodios' y una serie de bustos.

Belmonte ha expresado su especial ilusión por llevar sus obras a un centro que "está apostando por el arte figurativo internacional y contemporáneo" y por el que ya han pasado destacados pintores y escultores españoles.

Además, ha valorado el enclave del recinto, que ha descrito como "una especie de claustro románico convertido en sala de exposiciones", lo que permitirá que las piezas luzcan de manera singular, sumado a la expectación generada entre sus seguidores y contactos de galerías del Norte peninsular.

Pese a repasar 40 años de trayectoria artística, el creador cordobés ha subrayado que este proyecto no representa un final, sino "un punto y seguido" en su carrera. A sus 62 años, Belmonte ha afirmado que aún le queda "bastante recorrido artístico" y ha considerado que este balance resulta idóneo para dar paso a una nueva etapa en la que confía en que "ahora viene lo mejor".

En este sentido, el escultor ha reconocido que la muestra ha marcado "un antes y un después" a nivel personal, motivado principalmente por la emotiva acogida del público ante colecciones de contenido social. Entre ellas destacan la serie 'El recreo de los ausentes', dedicada al Alzheimer y la demencia senil, así como otros trabajos centrados en el cáncer de mama, los maltratos o las enfermedades mentales.

Comisariada por Félix Ruiz Cardador, 'Forma y fondo' propone un recorrido por el lenguaje de un autor formado en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba y en Italia, galardonado con el premio Figurativas del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona y el Averroes de Oro, además de ser académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba.

La muestra aborda cuestiones universales como la libertad, la memoria, la espiritualidad, el paso del tiempo o la fragilidad humana a través del rigor anatómico y la expresividad figurativa, y con esta tercera parada, el artista cordobés reafirma el objetivo esencial de su trabajo, el de lograr que su obra trascienda al espectador, conecte con el público y le provoque sentimientos y emociones. La exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín podrá visitarse de martes a viernes en horario de 17,00 a 20,30 horas, y los sábados de 18,00 a 20,30 horas.