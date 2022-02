Cordobesa en la CoFoE: "Hemos venido con ganas de hacer algo por Europa, a ver qué hacen ahora los políticos"

MAASTRICHT/CÓRDOBA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de once ciudadanos españoles participan estos días en Maastrich en uno de los paneles con los que cuenta la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) y entre ellos se encuentra, la cordobesa Conchi Páez, de 59 años, que se muestra encantada con la experiencia participativa pero que ahora pone la pelota en el tejado de la clase política: "Hemos venido con ganas de hacer algo por Europa, a ver qué hacen ahora los políticos".

La CoFoE celebra en la ciudad que ahora conmemora el treinta aniversario del tratado que dio origen a la actual UE el tercero de los debates sobre inmigración y política exterior de la UE, tras el primero en Estrasburgo y un segundo online, y aquí un total de 200 ciudadanos europeos están llamados a redactar una serie de recomendaciones sobre seguridad, defensa, política exterior y comercial, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo o ampliación de la UE.

La inmigración es el tema en el que Páez se habría sentido más cómoda hablando porque es hija de emigrantes cordobeses en Francia, como rememora, pero en esta ocasión forma parte de un grupo de trabajo que ya ha decidido de forma unánime proponer que la UE cree una agencia europea que se encargue exclusivamente de la solicitudes de asilo y que se haga una justa distribución de los inmigrantes por Europa en base a variables como la reunificación familiar o la capacidad de los países para acoger a estas personas en base a su PIB.

La cordobesa cree que son "recomendaciones lógicas" e ironiza con que no sabe "por qué no se les ha ocurrido a los políticos" porque "son lógica de cajón". Así, no es demasiado "optimista" con que las recomendaciones que saldrán de este panel este domingo y que después serán llevadas al pleno de la Conferencia en primavera, lleguen a ser tenidas en cuenta a la hora de legislar.

"Espero que sí pero no creo, desde el principio he sido pesimista pero que conste que no ha sido porque el ciudadanos no ha hecho lo que le han pedido", ha señalado Páez, que ve en la relativa cercanía de las elecciones una "sospecha" de que esta iniciativa es parte de su "campaña preelectoral".

No obstante, la mujer ha insistido en que el hecho de que en Europa "cuenten con el ciudadanos de a pie" es "una buena idea". "Ahora falta que lo que nosotros propongamos se lleve a cabo". Al respecto, incluso considera que a nivel nacional y de forma periódica, deberían abrirse espacios para dar a conocer a los ciudadanos la labor de la UE y fomentar la participación a nivel europeo.