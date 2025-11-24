El Coro Nacional de Cámara 'Madrigal-Marín Constantín' de Rumanía actuará en la Mezquita-Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá el próximo miércoles 26 de noviembre un concierto extraordinario del Coro Nacional de Cámara 'Madrigal-Marín Constantín', "uno de los conjuntos corales mas prestigiosos de Europa y referente indiscutible de la diplomacia cultural de Rumanía".

La visita, según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en una nota, "se enmarca en el inicio de las celebraciones por los 145 años de relaciones culturales y diplomáticas entre España y Rumanía, asi como por el 20 aniversario del Instituto Cultural Rumano en España".

Fundado en 1963 por el maestro Marín Constantín, el Coro Madrigal "ha consolidado un sello distintivo basado en su sonoridad única, su técnica depurada, su repertorio renacentista y contemporáneo, y su capacidad de unir música, escenografía, luz y narrativa en autenticas experiencias artísticas. Declarado por la Unesco como "auténtico valor del patrimonio artístico universal", el coro "está hoy considerado un emblema cultural de Rumanía".

El concierto en la Mezquita de Córdoba, dirigido por Anna Ungureanu, contará con el apoyo del Ministerio de Cultura de Rumanía, la Embajada de Rumanía en España, el Consulado General de Rumanía en Sevilla, el Instituto Cultural Rumano de Madrid, el Cabildo Catedral de Córdoba, y otras instituciones colaboradoras.

El repertorio combinará música sacra del Renacimiento, obras contemporáneas rumanas y piezas navidenas tradicionales de varios países, "ofreciendo una travesía emocional y espiritual, especialmente adecuada para el tiempo litúrgico de Adviento".

Entre las obras previstas destacan el 'Ave María' de Tomas Luis de Victoria, 'Cantate Domino' de Claudio Monteverdi, 'Benedictus' de Jacob de Haan, 'Veni, Veni Emmanuel' de Michael John Trotta, junto a villancicos y obras tradicionales, como 'A la nanita nana' o 'Les Dolces Festes', y composiciones rumanas de Paul Constantinescu, Serban Nichifor o Sabin Pautza, entre otros.

La actuación incluirá también intervenciones solistas, piano, órgano y percusión, elementos que forman parte del estilo escénico y sonoro que ha convertido a Madrigal en un fenómeno cultural desde hace mas de 60 anos. Con esta cita, la Mezquita-Catedral consolida su papel como "gran escenario cultural y espiritual abierto a iniciativas de prestigio, capaces de fortalecer los lazos entre pueblos y de promover el dialogo a través de la música".