El Coro Rociero de Montoro (Córdoba) cantará el Pontifical de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén)

Una actuación del Coro Rociero de La Borriquita de Montoro (Córdoba). - BARTOLOMÉ YÉPEZ CASAS

MONTORO (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El Coro Rociero de La Borriquita de Montoro (Córdoba) será el encargado de poner voz al Solemne Pontifical de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén) el próximo mes de abril, de modo que el conjunto montoreño, dirigido por Miguel León y vinculado a las hermandades de la Virgen de la Cabeza, pondrá voz al acto central de la romería más antigua de España.

Según la información facilitada a Europa Press por el coro de Montoro, la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Andújar ha confirmado su participación en uno de los momentos más destacados de esta romería, lo que "supone un reconocimiento" a la "trayectoria musical y devocional" de este grupo, nacido en 2003 en el seno de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén de Montoro.

Desde entonces, el Coro de La Borriquita de Montoro ha desarrollado una intensa actividad participando en celebraciones litúrgicas, romerías y encuentros musicales, tanto en Andalucía, como en otros puntos del país.

Uno de los rasgos que define al coro es su estrecha relación con la devoción a la Virgen de la Cabeza. Entre sus integrantes se encuentran hermanos activos, y también miembros de juntas de gobierno, de las hermandades filiales de Montoro y El Carpio (Córdoba), además de devotos vinculados a la propia Cofradía Matriz de Andújar. Esta presencia ha hecho que la música del coro esté ligada de forma natural al ambiente romero y a las celebraciones en torno a la Morenita.

La formación está dirigida por Miguel León López, compositor con una amplia trayectoria en el ámbito romero. A lo largo de los años ha firmado numerosas sevillanas, plegarias y composiciones dedicadas a la Virgen de la Cabeza, piezas que han terminado formando parte del repertorio habitual de hermandades y peregrinos que cada primavera se dirigen al Cerro del Cabezo.

El encargo de acompañar musicalmente el Solemne Pontifical "representa uno de los cometidos más significativos" dentro de la romería. La celebración reúne cada año a miles de peregrinos en el Santuario de Sierra Morena y es seguida también por numerosos devotos a través de su retransmisión televisiva.

Con este anuncio, el Coro Rociero de La Borriquita afronta "uno de los retos más importantes" de su trayectoria, participar en el acto central de la Romería de la Virgen de la Cabeza y llevar hasta el Cerro del Cabezo "la voz y la tradición musical de Montoro".