Corporación Tecnológica aprueba 5 nuevos proyectos de I+D+i que movilizan más de dos millones de inversión

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha aprobado este jueves la financiación de 5 nuevos proyectos de I+D+i que movilizarán una inversión privada superior a dos millones de euros.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asistido mediante conexión en remoto al Comité Ejecutivo de CTA para saludar a las empresas miembro de esta fundación y animarles a mantener su apuesta firme por la innovación. La reunión se ha celebrado en su sede de manera semipresencial y telemática, ha informado CTA por medio de una nota.

Velasco ha trasladado el apoyo del Gobierno andaluz a este grupo de empresas innovadoras aglutinadas en CTA, consciente de su valor estratégico para la reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia Covid-19.

En su intervención, el titular de Transformación Económica ha destacado el compromiso de la Junta con la reactivación del Sistema de I+D+i andaluz, por lo que ha asegurado que "entre los meses de junio y septiembre de este año se ha inyectado una inversión superior a los 136 millones de euros y ocho líneas de ayuda, de las que ya se han convocado seis, con un montante global de 126,1 millones".

Junto a esta línea de apoyo, Velasco ha remarcado que los cambios introducidos en la Agencia IDEA han permitido reactivar un instrumento de financiación dedicado a la investigación y la innovación empresarial.

Se trata del Programa de ayudas a la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial, "del que no sólo se ha resuelto la cartera de proyectos pendientes desde 2017 sino que, además, se ha venido cumpliendo en tiempo y forma con el calendario de convocatorias que se anunció para este año, y que cuenta con un importe global de 84 millones de euros", ha asegurado.

El presidente de CTA, Francisco Mochón, ha agradecido a los miembros de CTA su compromiso con esta Fundación para promover la I+D+i empresarial y subrayó el valor de la innovación como vía de generación de riqueza y reactivación post Covid-19.

Los nuevos proyectos aprobados recibirán cerca de 600.000 euros en incentivos de CTA.

Parte de los proyectos ayudarán a transferir conocimiento científico a nuevas soluciones que llegarán al mercado, ya que subcontratan a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla.

Entre las líneas de innovación de los nuevos proyectos, destacan tendencias como, por ejemplo, el uso de datos clínicos de vida real para el desarrollo de un medicamento, un sistema de control de riego por satélite o nuevas soluciones para el sector aeronáutico.

Los nuevos proyectos se ejecutarán en las provincias de Granada y Sevilla y pertenecen a los sectores Aeroespacial y Procesos Productivos, Agroalimentario y Biotecnológico.

Los proyectos aprobados son Realetro, un estudio de la viabilidad del uso de datos clínicos de vida real (RWD) como apoyo al desarrollo clínico de Letrozol ISM* de Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA.

Stress-Sens, de detección automática del estrés. Solicitado por CT Ingenieros AAI de Andalucía.

Poshmyco, Potential of selective harvest based on mycotoxins content assessment in cereal crops, de Soluciones Agrícolas de Precisión SL.

Steady, SaTellite-Enhanced irrigation ADvisorY services, de Tepro Consultores Agrícolas SL.

Proseb, Desarrollo de un nuevo proceso y de las herramientas relacionadas al flujo de emisión e implementación de los Service Bulletins en ámbito aeronáutico, de CT Ingenieros AAI de Andalucía SL.