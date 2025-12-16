La Corredera de Córdoba será escenario de los espectáculos 'Musa de Lunas' y 'Volandum' el fin de semana

Archivo - La Plaza de la Corredera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Corredera de Córdoba será escenario el próximo fin de semana de dos propuestas artísticas para un público familiar que combinan proyecciones, acrobacias, luz y música dentro de la programación de Navidad organizada por la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento.

Según ha informado el Consistorio, el viernes 19 de diciembre, a las 19,00 horas, una bailarina flotará a diez metros de altura, colgada de un racimo de globos de helio, en el espectáculo 'Musa de Lunas'. Una propuesta de danza aérea novedosa en el cielo de la Corredera sobre el público asistente, sincronizada con la música y la proyección en la pared de la propia plaza. Al finalizar el 'show', la bailarina desciende hasta el suelo y se lleva a cabo la suelta de globos junto al público.

Y el sábado 20 de diciembre, a las 20,00 horas, la programación continuará con 'Volandum', que combina emoción, riesgo y humor de un grupo de trapecistas que muestran sus habilidades en el trapecio volante a ritmo de música 'dixie'.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha señalado que "estos espectáculos refuerzan nuestra apuesta por una Navidad viva, participativa y en la calle, pensada para que las familias disfruten juntas de actividades de primer nivel".

"Cambiamos el 'mapping', que no ha podido licitarse por problemas administrativos, por esta nueva propuesta que combina la propia proyección de luz en un espacio emblemático de la ciudad, con la música y las artes escénicas haciendo al público partícipe de ambos espectáculos", ha expresado.