Correos facilita la compra y envío de cestas navideñas en todas las provincias andaluzas

Ejemplo de cesta de Navidad que puede ser enviada a través del servicio de Correos. - CORREOS

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en marcha su tradicional servicio navideño para que la ciudadanía andaluza pueda adquirir "cómodamente" cestas de Navidad y enviarlas al destino que elija. La red de 414 oficinas está distribuida por toda la comunidad, en concreto, en Sevilla hay 91; en Málaga, 68; en Cádiz, 48; en Córdoba, 47; en Granada, 44; en Jaén, 43; en Almería 42 y en Huelva, 31, lo que "garantiza un acceso fácil en cualquier provincia".

En este sentido, según ha informado Correos en una nota, las oficinas ofrecen una selección de cestas de navidad, hasta cuatro lotes distintos desde 36 euros, que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros rurales, facilitando así que cualquier persona puede adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse, independientemente de donde resida.

Por último, esta oferta de cestas navideñas, también disponibles en la plataforma digital Correos Market, es otro de los servicios con los que Correos ha pretendido "facilitar el día a día de la ciudadanía aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros rurales".