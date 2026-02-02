Cortada durante siete horas la circulación ferroviaria entre Jaén y Espeluy por la caída de un árbol

Archivo - Estación de tren de Espeluy/Archivo - ADIF - Archivo

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Jaén y Espeluy ha quedado suspendida durante cerca de siete horas por la caída de un árbol sobre la catenaria, a la altura del apeadero de Villagordo.

El suceso, según ha informado Adif a través de sus redes sociales, ha tenido lugar sobre las 10,22 horas y el corte se ha mantenido hasta las 17,08 horas, una vez que la vía ha quedado expedita y se ha comprobado que no había daños en la infraestructura.

Este incidente ha afectado a tres trenes de media distancia (MD), de ahí que hasta que no se ha restablecido la circulación, se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera.