Corte total en la CO-4207 entre Montilla y Montalbán (Córdoba) por inundación

Archivo - Carretera en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación ha quedado interrumpida este sábado en ambos sentidos en la CO-4207, entre Montilla y Montalbán, en Córdoba, a causa de una inundación provocada por la meteorología adversa.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico en sus redes sociales, el corte afecta al tramo comprendido entre el kilómetro 4,5 y el 6, a la altura de Zarza (La).

Otros tramos afectados en el país por las fuertes lluvias se localizan en Cáceres la CC-146 en Zarza la Mayor y la CC-224 en Hervás, así como en Gran Canaria la GC-60 en San Bartolomé de Tirajana y la GC-605 en La Culata, entre otros, según la DGT.