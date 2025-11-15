Desvíos en la SE-020 en Sevilla por daños en la calzada tras las lluvias

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado desvíos en varios tramos de la SE-020 debido a desperfectos en la calzada ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Asimismo, la Policía Local recomienda a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las actuaciones.

Cabe enmarcar que la campiña sevillana se encuentra bajo aviso naranja por lluvias decretado por la Aemet hasta las 22,00 horas.