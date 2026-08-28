La Costa Tropical de Granada cierra agosto con una ocupación del 92% y prevé un 80% en septiembre

Archivo - Vista del municipio de Salobreña en la Costa Tropical de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Costa Tropical de Granada cerrará el mes de agosto dejando atrás los dos meses principales del verano con una ocupación media de un 92% y manteniendo, en general, una tendencia muy positiva que se encadena año tras año en la época estival. Además, la franja litoral de la provincia prevé una ocupación del 80% para septiembre.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, quien ha ofrecido unos datos que ha calificado como "muy buenos para la costa".

García ha considerado que los eventos sísmicos registrados en Granada capital y su área metropolitana desde el 14 de agosto han tenido un efecto positivo en el turismo en la costa en el tramo final de este mes, ya que "los terremotos han facilitado que la gente se quede más en la playa en el último tramo de agosto", o incluso ha habido un traslado más acentuado al habitual desde la capital y su cinturón hacia el litoral granadino.

El presidente de la federación ha señalado un cambio en el perfil de visitantes, y ha indicado que "este año ha subido el extranjero un 20%, con lo cual es algo positivo para nuestra costa". Ha añadido que entre las nacionalidades principales que disfrutan de la costa de Granada se encuentran "ingleses, franceses y algunos americanos", lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional.

En otro orden de cosas, y respecto a los precios con los que se han encontrado los turistas en el litoral, García ha explicado que "los precios han subido aproximadamente un 5%", lo cual ha calificado como "lo lógico o lo normal que tenían que subir", por tanto, ha precisado que "no había ni bajada ni subida fuerte de precios" y que ha habido "un mantenimiento aproximado en los precios en la costa, con lo cual tampoco ha sido nada desorbitado".