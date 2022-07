El coste del contrato para el suministro de papeletas, sobres e impresos para el 19J superó los 952.000 euros

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía destinó un montante presupuestario total de 952.089,37 euros para la contratación, tramitada por el procedimiento de emergencia, del "suministro de papeletas, sobres e impresos a utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2022" del pasado 19 de junio, que fue adjudicada a la empresa Pharma Prospect, S.L.

Así se desprende de la documentación de la citada Consejería de la que se dio "por enterado" el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes, 12 de julio, la cuarta que ha mantenido el Ejecutivo de Juanma Moreno en funciones tras la celebración de los citados comicios.

En concreto, el consejero de la Presidencia en funciones, Elías Bendodo, elevó el pasado 12 de julio al Consejo de Gobierno la orden de su departamento, con fecha de 5 de mayo, por la que se declaró la "tramitación de emergencia" del referido contrato, cuyo presupuesto ascendió, IVA incluido, a un montante de 952.089,37 euros, a abonar con cargo a una partida del Presupuesto de Gastos de la Consejería citada.

La Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos del Gobierno andaluz justificó la tramitación por el procedimiento de emergencia de esta contratación por "el escaso margen de tiempo" que mediaba "entre la convocatoria electoral" --que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acordó el 25 de abril, alrededor de seis meses antes respecto a la fecha inicialmente prevista de las elecciones, en otoño-- "y la fecha de celebración" de las mismas, el 19 de junio.

Esa circunstancia, según argumenta la citada Secretaría General de la Junta en una memoria justificativa, determinó "la imposibilidad de adjudicar a tiempo los contratos de servicios y suministros necesarios para la celebración de las elecciones, que por su cuantía tienen que tramitarse por procedimiento abierto, tal como dispone la Ley de Contratos del Sector Público".

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

De esta manera, "dada la premura de los plazos", desde la Consejería de la Presidencia se consideró "absolutamente imprescindible la contratación por emergencia" del servicio citado, algo que se subraya en la citada memoria justificativa, en la que también se advertía, para explicar esta contratación, de que no se disponía de "crédito suficiente y adecuado" para la misma, ya que no se había aprobado el proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el año 2022, y "en el presupuesto actualmente prorrogado no se recoge ninguna partida destinada a la celebración de ningún proceso electoral".

Desde la Secretaría General de Interior se llega a advertir en dicha memoria de que "no poder contar con la cobertura adecuada para tramitar por emergencia los contratos vinculados al proceso electoral" acarrearía "un riesgo evidente y un grave peligro de que el proceso electoral se vea seriamente comprometido, y con ello, el propio prestigio de nuestro sistema democrático, con los riesgos de orden público que pudiera implicar".

Terminado el plazo para presentar las ofertas para optar a este contrato, la empresa 'Pharma Prospect, S.L' fue la única que presentó oferta económica, cifrada en 628.605,70 euros, que con IVA incluido ascendía a un total de 760.612,90 euros, según relata la memoria consultada, en la que se agrega que desde la Junta se comprobó que esta empresa tenía "la solvencia técnica y económica suficiente para cumplir con el objeto del contrato", además de que había sido la adjudicataria del anterior proceso electoral de 2018 celebrado en Andalucía.

Por todo ello, desde la Junta se propuso a dicha empresa como adjudicataria del citado contrato por un importe total de 760.612,90 euros, que se imputaría a una aplicación presupuestaria del Presupuesto de la comunidad autónoma para el ejercicio 2021 prorrogado para este año 2022.

INCREMENTO DEL COSTE

Sin embargo, el gasto del contrato se vio incrementado posteriormente como consecuencia de que el número de candidaturas presentadas para dichos comicios del 19J fue superior a las que se proclamaron para los comicios de 2018, y el presupuesto estimado inicialmente para el contrato de referencia se había elaborado partiendo de "un porcentaje de formaciones políticas similar" al de la cita electoral precedente, según se recoge en la memoria justificativa de la Junta, que defiende que fue "necesario" así "incrementar el importe destinado a la confección de papeletas".

De esta manera, el presupuesto inicial de 760.612,90 euros se incrementó con otros 191.476,47 euros --IVA incluido-- hasta alcanzar una suma total de 952.089,37 euros, según se desglosa en la documentación consultada procedente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que, con una nueva orden, autorizó "el libramiento de los fondos precisos" para hacer frente a esa modificación presupuestaria del contrato para el suministro de papeletas, sobres e impresos.