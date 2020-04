El covid-19 deja en los juzgados de Jaén cerca de un millar de vistas sin celebrarse y que hay que volver a señalar

Jaén.-Sucesos.- Pasa este lunes a disposición judicial el acusado de apuñalar a su ex, aunque la Policía ve "autolesión"

JAÉN, 17 Abr.

Las medidas impuestas por la pandemia del covid-19 han supuesto para los 26 juzgados del partido judicial de Jaén dejar de celebrar cerca de un millar de vistas desde que comenzara el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Es el cálculo realizado por el juez decano de Jaén, Humberto Herrera, que, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado la necesidad de ir haciendo huecos en las agendas de señalamiento judicial para no dejar nada atrás.

"Son miles de asuntos y centenares de vistas que habrá que ir acomodando porque lo que no podemos es echar abajo una agenda de señalamientos que ya está confeccionada para lo que resta de año", ha dicho Herrera y ha añadido que "ahora lo que hay que hacer es con los asuntos que se han suspendido ir ubicándolos, ir metiéndolos de algún modo en las agendas que hay actualmente".

Herrera ha apuntado que desde el pasado 14 de marzo, los jueces y magistrados de Jaén han seguido trabajando a pesar de la limitación de entrada de asuntos no urgentes que ya ha sido levantada el pasado 15 de abril con la reactivación parcial de la actividad judicial. En su caso, como magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén ha dictado desde el pasado 14 de marzo un total de 32 sentencias.

"Me consta que, aunque desde casa, todos los jueces y magistrados han seguido trabajando", ha dicho Herrera refiéndose a todo este tiempo atrás en el que ha habido turnos presenciales de jueces, secretarios y funcionarios, pero "se ha funcionado con los servicios mínimos esenciales que nos ha dicho tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia".

Los juzgados de Jaén registraron 166 escritos este pasado miércoles 15 de abril, día en el que se levantó la limitación de entrada de asuntos no urgentes en el marco del estado de alarma, lo que ha permitido la reactivación parcial de la actividad. Esto supone un aumento de un 155 por ciento respecto al miércoles anterior, pero un descenso importante en comparación con días antes de la limitación cuando se registraron a fecha de 11 de marzo un total de 1.116 escritos.

De los 166 escritos presentados el 15 de abril, 146 son de trámite y 20 se corresponden con escritos iniciadores de procedimientos. La jurisdicción de Civil, es la que ha acumulado un mayor número de escritos con 117.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó esta semana, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar desde el miércoles las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes.

También, a partir de este jueves ya han comenzado a incorporarse a los juzgados de forma progresiva 119 funcionarios. En los juzgados de Jaén capital ya hay un funcionario en cada juzgado y poco a poco irá a más. En este sentido, el juez decano ha subrayado que en algunos juzgados como los de Penal es "muy difícil" mantener las distancias de seguridad entre el personal porque no hay espacio físico para poder llevarlo a cabo.

Sobre el día después a la pandemia, Herrera ha mostrado su preocupación por la situación que se va a vivir en los cuatro juzgados de Social por "la avalancha" que se presupone con el elevado número de ERTE presentado en la provincia. También, ha dicho preocuparle la situación del juzgado de lo Mercantil, que no es exclusivo, que lleva también materia de Civil, y que va a necesitar "apoyo y refuerzo".

En el caso de los contencioso-administrativo, la preocupación es más a medio plazo, y sobre todo en lo que espera un repunte es en las reclamaciones procedentes de los profesionales sanitarios por cuestiones relativas a retribuciones, descansos, entre otras.

Con todo este panorama, el plan de choque propuesto por el CGPJ y que ha recibido objeciones por parte de las cuatro asociaciones profesionales de magistrados mayoritarias así como de los colegios de abogados y procuradores, parece, según el juez decano, que no da respuesta a la realidad planteada.

"La propuesta inicial ha recibido mucha censura porque no se consigue lo que se pretende", ha dicho Herrera y ha añadido que "hay que partir del nivel de insuficiencia de personal que tenemos y de que ya estábamos antes de esto con cargas de trabajo excesivas y que comprometen nuestra salud laboral".

"No podemos con más de lo que ya estábamos haciendo y pese a eso vamos a realizar un esfuerzo porque tenemos que dar todo lo que tenemos una vez se levante la suspensión, y colocar esos procedimientos que se han suspendido y lo vamos a hacer, pero eso sí con un sistema que sea ordenado y que no comprometa nuestra salud ni nuestras obligaciones familiares", ha dicho el decano de los jueces jiennenses.

Para Herrera, no es lógico que la propuesta del CGPJ parta del ejemplo de lo que se ha hecho con los juzgados de cláusulas suelo cuando "ha sido un fracaso". "No es el momento de aplicar a la justicia experiencias que de modo evidente han fracasado y que no han conseguido lo que han pretendido y eso ningún operador práctico del Derecho lo ve", ha señalado.

Medidas como incorporar de inmediato al alumnado de la escuela judicial que van a comenzar su periodo de prácticas a prestar servicio de apoyo a un juzgado o el dictado de las sentencias orales son propuestas, que según Herrera podrían ayudar a hacer frente a esta situación "excepcional" y que requiere de "medidas excepcionales".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, somos los últimos garantes de los derechos de los ciudadanos, pero necesitamos ayuda para seguir cumpliendo con nuestra función y esa ayuda tiene que venir de un plan que nos los permita", ha dicho Herrera.