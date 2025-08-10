Craer ofrece refuerzo educativo y podólogo gratuitos para personas afectadas por enfermedades raras

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer) desarrolla un proyecto con el que pretende contribuir a mejorar el bienestar de las familias con menores que padecen enfermedades raras y/o crónicas a través de un servicio de refuerzo educativo extra y un servicio de podología para aliviar los efectos de deformaciones congénitas o neuropatías en personas enfermas, gratuitos en ambos casos.

Según la información remitida por la federación Craer a Europa Press, este proyecto, que se denomina 'Atención avanzada a personas con necesidades especiales y/o enfermedades raras', cuenta con la financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.

Así las cosas, la presidenta de Craer, Rosa García, ha explicado que a nivel educativo y debido a la alta complejidad del problema de las enfermedades raras, "el fracaso escolar es potencialmente más acuciante en esos menores y en sus hermanos que conviven en un medio de incertidumbre y desesperanza de unos padres que se niegan a aceptar un diagnóstico tan terrible".

De hecho, las clases de refuerzo educativo no solo se imparten a los y las menores afectados por una enfermedad rara o crónicas sino que también se pueden beneficiar de ellas hermanos, pues "es muy habitual que en familias donde hay un menor enfermo, los hermanos sufran también las consecuencias, porque los padres tienen que dedicar mucha atención a los niños que padecen una enfermedad rara o crónica".

Por otra parte, el servicio de podología es "un servicio fundamental para muchas personas que, por sus enfermedades, tienen afectado el pie y requieren de un servicio especializado para evitar mayores daños y ralentizar en la medida de lo posible las afectaciones", ha señalado García.

Así las cosas, la presidenta de la federación ha remarcado que "las enfermedades raras suelen tener un impacto significativo en el sistema músculo-esquelético y pueden provocar debilidad muscular, pérdida de la función motora, rigidez articular, limitaciones en la movilidad y otras alteraciones físicas que tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las personas afectadas porque dificultan su capacidad de realizar actividades diarias, de participar en la comunidad y mantener una independencia funcional".

Así las cosas, desde Craer han apuntado que ambos servicios son "muy demandados por las familias con algún miembro afectado por una enfermedad rara o crónica" y que, con ellos, la federación "pretende colaborar a conseguir un descanso y desconexión del cuidado durante el tiempo del programa, que concluirá a finales de año".