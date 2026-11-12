La creación de empresas sube un 0,4% en septiembre en Andalucía con un total de 1.528 sociedades nuevas

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SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 0,4% en septiembre en tasa interanual con un total 1.528 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 229, un 18,2% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Andalucía encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.528 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 44,23 millones de euros, lo que supone un 49,28% menos que en el mismo mes de hace un año (44,23 millones de capital desembolsado).

De las 229 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Andalucía, 192 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 27,7% en Andalucía en septiembre, hasta las 214 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 172,45 millones de euros, cifra un 16,6% superior a la de septiembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 0,9% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 9.174 empresas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de septiembre, la constitución de empresas rompe con tres meses consecutivos de ascensos.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se disparó un 9,8% interanual en septiembre, hasta los 370,6 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.400 euros, disminuyó un 9% en relación a septiembre de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en septiembre se disolvieron 1.406 empresas, cifra un 11,2% inferior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de septiembre se disolvieron 47 sociedades.