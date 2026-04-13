Archivo - La creación de empresas sube un 65,5% en febrero en Andalucía con más de 2.000 sociedades mercantiles constituidas. - UGT-A - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 65,5% en febrero en tasa interanual con un total 2.138 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 502, un 16,2% más, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica".

De este modo, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Andalucía encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual. Así, para la constitución de las 2.138 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 80,7 millones de euros, lo que supone un 31,15% más que en el mismo mes de hace un año (80,66 millones de capital desembolsado).

De las 502 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Andalucía, 442 lo hicieron voluntariamente; 26 por fusión con otras sociedades y las otras 34 restantes por otras causas.

ANDALUCÍA, SEGUNDA COMUNIDAD QUE MÁS CRECE EN FEBRERO

No obstante, la creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (81,36%), Andalucía (65,48%) y Comunitat Valenciana (56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (18,69%) Galicia (24,8%) y Extremadura (27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (50,63%), Comunitat Valenciana (29,07%) y La Rioja (26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 20,8% en Andalucía en febrero, hasta las 441 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 264,06 millones de euros, cifra un 63,5% superior a la de febrero del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 45% en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 12.684 empresas, su cifra más elevada en un mes de febrero desde el año 2007, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte de febrero, la constitución de empresas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades aumentó un 16,8%, hasta los 533,7 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 42.083 euros, bajó un 19,5% en relación a febrero de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en febrero se disolvieron 2.544 empresas, cifra un 0,6% inferior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 91 sociedades cada día del mes de febrero.