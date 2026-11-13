Crespín y Mayoral abren la campaña del PSOE en Córdoba y llaman a afrontar las elecciones "con ambición"

Archivo - Mayoral y Crespín (centro), junto a integrantes de la lista del PSOE al Congreso y de la candidatura 'Senado de Progreso' por Córdoba, en la presentación de las mismas el pasado 5 de noviembre. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la candidatura 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, y el número uno del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, han protagonizado esta noche la tradicional pegada de carteles con la que los socialistas cordobeses han abierto la campaña electoral del 29N, en la Plaza de Vista Alegre de Córdoba, junto a compañeros y simpatizantes del partido.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín y Mayoral han reivindicado en este acto la necesidad de que Córdoba afronte estas elecciones "con ambición, con determinación y sin resignarse", porque, han advertido, "Córdoba no puede quedarse mirando mientras otros deciden por ella".

"El 29 de noviembre nos jugamos qué voz queremos tener y qué futuro queremos construir", han señalado los candidatos socialistas, que han defendido una provincia que sea "capaz de aprovechar las oportunidades y avanzar en derechos y servicios públicos".

En este sentido, Crespín ha subrayado que el PSOE quiere "una Córdoba que no se resigne, que dé oportunidades a sus jóvenes, que cuide a sus mayores y que defienda a sus pueblos", una Córdoba "donde tu futuro no dependa del dinero que tengas ni del código postal en el que hayas nacido".

Para los socialistas cordobeses, ese modelo de provincia "no se consigue solo con desearlo", sino que "requiere una ciudadanía movilizada y un voto decidido. Ese futuro no se consigue solo con desearlo, hay que votarlo", han enfatizado.

Crespín ha llamado así a concentrar el voto progresista en torno al PSOE, "para que Córdoba cuente con una representación fuerte en las Cortes Generales. Por eso pido el voto para el PSOE, para unir fuerzas, para defender lo público y para convertir nuestras ganas de avanzar en una mayoría que lo haga posible", ha afirmado.

La dirigente socialista ha insistido además en que la campaña que ahora comienza debe afrontarse "sin confianzas", porque "no damos nada por hecho ni, por supuesto, damos nada por perdido. Cada voto cuenta, y el tuyo puede marcar la diferencia", ha remarcado.

Crespín y Mayoral han reivindicado que estas elecciones son una oportunidad para que Córdoba tenga "una voz fuerte, útil y comprometida" en el Congreso, y han animado a los cordobeses a participar activamente en una campaña que, según ha señalado, "va a decidir qué modelo de país queremos y qué papel queremos que juegue Córdoba en él".

Los candidatos socialistas han apelado especialmente a quienes quieren que "las políticas públicas sigan siendo una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial", apostando por "una Córdoba donde tu futuro no dependa del dinero que tengas ni del lugar en el que hayas nacido o decidas vivir" es, han defendido, el horizonte que debe guiar a la acción política.

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso, Alberto Mayoral, ha afirmado, por su parte, que los socialistas cordobeses saben "dónde está la fuerza de esta provincia, en su gente", en quienes "madrugan cada día para ir al tajo, abren la persiana de su negocio y sacan adelante a sus familias".

Mayoral ha defendido que esa fuerza es la que "ha permitido avanzar en derechos y bienestar", con una apuesta por "subir los salarios y las pensiones", al tiempo que ha subrayado que "todavía hay mucha gente a la que no le llega" y que, por tanto, "queremos seguir trabajando para que nadie se quede atrás".

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Mayoral ha pedido el voto para el PSOE porque "queremos seguir creando empleo y dar a nuestros jóvenes oportunidades para quedarse aquí, en Córdoba. El 29 de noviembre os pedimos el voto para seguir avanzando, para defender a quienes trabajan, a quienes levantan cada día sus negocios y a nuestros mayores, y para que nuestros jóvenes puedan construir aquí su proyecto de vida", ha señalado. "Hay que votar al PSOE, porque el PSOE es la fuerza de la gente", ha concluido.

Crespín y Mayoral han cerrado el acto de inicio de campaña haciendo un llamamiento a la movilización y al voto socialista, subrando que "este 29 de noviembre que nadie decida por ti. Por Córdoba, concentra tu fuerza. Voto útil. Vota PSOE".