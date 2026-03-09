Crespín (PSOE) insta a los cordobeses a hacer de las próximas elecciones andaluzas "un referéndum por la sanidad"

Crespín, junto a otros cargos públicos y orgánicosr del PSOE cordobés, atiende a los medios ante el Hospital Reina Sofía de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha encabezado este lunes a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba una acción reivindicativa provincial en defensa de la sanidad pública, con el respaldo también de cargos públicos y orgánicos en los hospitales y centros de salud de las distintas comarcas para trasladar a los cordobeses "la necesidad de que hagan de la próxima cita electoral andaluza un referéndum por la sanidad".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha explicado que hay que elegir entre "tener garantías de que la tarjeta del SAS te cuida, te cura, y salva vidas, de la mano del PSOE y de María Jesús Montero, o recurrir a la tarjeta de crédito, quien pueda, para acceder a la sanidad privada, como lleva estos ocho años haciendo el Gobierno del PP, con el desmantelamiento de la red sanitaria pública y el desvío de hasta 5.000 millones a las clínicas privadas".

Crespín ha informado de que "los 31 alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia, los 347 concejales y concejalas del PSOE y todos los cargos orgánicos e institucionales de las 85 agrupaciones socialistas se han echado a la calle para decir ¡basta ya! y defender de la piqueta del PP lo que tanto tiempo y esfuerzo nos costó construir, nuestra sanidad pública".

Así, ha insistido en que "hacer de las próximas elecciones autonómicas un referéndum por la sanidad pública" y rechazar con el voto "la gestión sanitaria del PP en estos dos mandatos, que ha sido la corrupción y el pelotazo sanitario".

"FRAUDE" DE 117 MILLONES

En Córdoba, según ha asegurado Crespín, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "ha hurtado 117 millones a los cordobeses y cordobesas para dárselos a la sanidad privada a dedo, sin control y eludiendo la libre competencia entre empresas en plena pandemia, es decir, cuando la gente estaba asustada y recluida por el miedo a una enfermedad desconocida. Eso es lo que está investigando la justicia, y Moreno tendrá que rendir cuentas en los tribunales de presunto fraude, falsedad documental y malversación".

Para la dirigente socialista, Moreno, "no sólo ha maltratado a los profesionales sanitarios con recorte de plantillas y contratos en precario, sino que ha desmantelado paso a paso la red de Atención Primaria, que ha colapsado", y "ha laminado prestaciones y suprimido especialidades en los hospitales y chares comarcales".

Además, "ha abocado al cierre centros de salud en el ámbito rural", a la vez que "mantiene en un deficiente funcionamiento del sistema de transporte hospitalario en ambulancias, y ha provocado un angustioso y doloroso incremento de las listas de espera quirúrgicas y de especialidades, con cerca de 50.000 pacientes en cola en la provincia".

En este contexto, "el escándalo del cribado del cáncer de mama ha sido la punta del iceberg del desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz. Nos faltan palabras para agradecer a la Asociación Amama su valentía por haber denunciado y visibilizado lo que estaba ocurriendo, y recriminamos al Gobierno del PP la cacería cobarde e injustificada que ha emprendido contra estas mujeres".

En su relato, la líder del PSOE cordobés ha señalado al presidente andaluz, Juanma Moreno, como el "verdugo de nuestra sanidad pública" y responsable de que "Andalucía sea líder en seguros privados, con un incremento del 35% el pasado año", de forma que, "mientras los amigos de la sanidad privada de Moreno se llenan los bolsillos con el desvío de 5.000 millones en estos dos mandatos, los ciudadanos tienen que esperar 15 días para tener una cita médica" en Atención Primaria "y meses para acudir al especialista".

CARENCIAS Y RECORTES

En la radiografía provincial del "desastre sanitario que ha causado el Gobierno andaluz del PP", Crespín ha recordado "que 50 de los 77 municipios de la provincia siguen sin tener pediatra, la falta de más de 200 profesionales de Enfermería en la provincia, tener cerrados y fuera de uso gran parte de los 60 quirófanos habilitados en la provincia, y el recorte de servicios y especialidades en la mayoría de los hospitales y chares comarcales, con el hospital fantasma de Palma del Río como mejor exponente de una gran infraestructura sin rentabilizar".

La dirigente ha criticas también pretendida "fusión hospitalaria" en el Norte de la provicia, donde Moreno "quiere trasladar el modelo que ya impuso en el Sur con el distrito sanitario único, que tiene en pie de guerra a profesionales sanitarios, municipios y ciudadanía en la Campiña y en la Subbética, y que aún no ha revertido, como se comprometió a hacer hace cuatro años en la campaña electoral".

Ahora, en el Norte, "pretende fusionar laboralmente los hospitales de Peñarroya y de Pozoblanco, lo que acarrearía un incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores".

En la capital, según ha referido, "también ha hecho mella la gestión sanitaria del PP", y como ejemplo ha expuesto el tercer punto de Urgencias extrahospitalarias previsto en la ciudad, en Levante-Lepanto, "aún sin fecha de apertura tras año y medio de retraso, por falta de personal".

"REBELDÍA DEMOCRÁTICA"

Por todo ello, Crespín ha justificado el paso dado por el PSOE de Córdoba hace meses de "pasar de la denuncia a la acción" y llevar a cabo por toda la provincia una campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública, "que está teniendo una gran acogida entre usuarios y profesionales sanitarios".

En este punto ha insistido en que las próximas elecciones andaluzas "van de defender la sanidad pública o votar a favor de la privatización y el engorde de las clínicas privadas. Dos modelos, el de María Jesús Montero y el PSOE, de blindaje y defensa de los servicios públicos que protegen a las clases medias y trabajadoras, o el modelo de Moreno y el PP, de regalos fiscales y exención de impuestos para las clases altas y desvío de dinero público a la sanidad privada", y ha llamado a la "rebeldía democrática para hacer posible en las urnas un cambio de rumbo".

Crespín ha participado también en Montilla (Córdoba) en otra acción de recogida de firmas junto al alcalde del municipio, Rafa Llamas, mientras que los parlamentarios andaluces del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio, Ana Romero y Antonio Ruiz han participado en la recogida de firmas en hospitales y centros de salud en los municipios cordobeses de Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río y Puente Genil, respectivamente, junto a los responsables socialistas locales, Víctor Pedregosa, Carlos Muñoz y José Antonio Gómez.

Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha estado a las puertas del Hospital de Pozoblanco (Córdoba), junto al líder de los socialistas pozoalbenses, Rafa Villarreal, mientras que el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, ha llevado la campaña a las puertas del Hospital de Cabra (Córdoba) junto al dirigente de los socialistas egabrenses, Jesús Chacón.