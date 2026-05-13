Crespín (PSOE) pide a los cordobeses que apuesten por la defensa de "los servicios públicos"

Rafi Crespín y María Jesús Serrano (centro), en Baena. - PSOE

BAENA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la alcaldesa de Baena, la socialista María Jesús Serrano, han hecho este miércoles un llamamiento a los cordobeses para que el próximo 17 de mayo apuesten por "un gobierno andaluz que defienda los servicios públicos y a la mayoría social", frente al "modelo de recortes y privatización" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

Según ha informado el PSOE en una nota, ambas han llamado a la ciudadanía a "suspender" al PP y a Moreno en las urnas, "por el deterioro y del desmantelamiento de la sanidad pública y la nada absoluta en materia de políticas de vivienda, con cero VPO construidas en los últimos años".

Durante un acto celebrado en Baena junto a responsables y militantes socialistas, Crespín ha subrayado la importancia de unas elecciones andaluzas "que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos", al tratarse de "competencias autonómicas tan esenciales como la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo o la vivienda".

La dirigente socialista ha criticadoespecialmente el deterioro de la sanidad pública andaluza, asegurando que "ha retrocedido muchísimo en recursos y calidad, debido a la derivación de fondos públicos hacia la sanidad privada". En este sentido, ha lamentado "las largas listas de espera, la falta de especialistas, el colapso de la Atención Primaria y los problemas detectados en programas de prevención y detección precoz del cáncer".

"La sanidad pública es el único seguro de vida de la mayoría social y de la clase media trabajadora. Cuando se debilita la pública, sólo quienes tienen grandes recursos económicos pueden garantizarse atención sanitaria", ha afirmado Crespín, quien ha acusado al Gobierno andaluz del PP de seguir "un modelo premeditado de deterioro de los servicios públicos".

Junto a la sanidad, la secretaria general del PSOE cordobés ha señalado la vivienda como "la segunda gran preocupación de los andaluces y andaluzas", especialmente para los jóvenes y las familias con dificultades económicas. En este sentido, ha defendido la propuesta socialista liderada por la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de "construir 100.000 viviendas protegidas en Andalucía durante la próxima legislatura".

Según ha explicado, el modelo socialista plantea "colaboración con los ayuntamientos para poner suelo público a disposición, garantizar que las viviendas protegidas mantengan siempre ese carácter y facilitar a los jóvenes el acceso a la entrada inicial mediante financiación pública a interés cero".

Por su parte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha alertado de la "grave dificultad" que atraviesan muchas familias de su municipio para acceder, tanto a una vivienda en propiedad, como en alquiler.

Serrano ha destacado que el Ayuntamiento recibe diariamente peticiones de vecinos que no encuentran vivienda disponible, una situación agravada por la escasez de alquileres, los cambios en el mercado inmobiliario y el aumento de otras modalidades residenciales.

La alcaldesa ha recordado además que Baena cuenta con 17 promociones de vivienda pública impulsadas en anteriores etapas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, frente a la "inacción" del actual Ejecutivo andaluz del PP.

"Moreno no ha puesto ni un solo ladrillo en materia de vivienda pública en Baena ni en Albendín", según ha criticado Serrano, quien también ha avisado que la Junta esté "devolviendo fondos europeos destinados a vivienda", mientras los ayuntamientos siguen reclamando apoyo para nuevos proyectos.

En este contexto, ha anunciado que el Ayuntamiento de Baena impulsará ocho nuevas viviendas vinculadas al emprendimiento juvenil en la zona de Reyes Católicos y seguirá reclamando colaboración autonómica para desarrollar nuevas promociones en el casco histórico.

Ambas dirigentes socialistas han coincidido en señalar que el próximo 17 de mayo los andaluces deberán elegir entre "el modelo de privatización y recortes del Partido Popular" o "un modelo de justicia social, igualdad y defensa de los servicios públicos", representado por el PSOE y su candidata, María Jesús Montero.

Finalmente, han pedido el apoyo ciudadano, para "garantizar una Andalucía que proteja a la mayoría social, refuerce la sanidad pública y garantice el derecho a una vivienda digna".