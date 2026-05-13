Montero se reúne con la Federación Andaluza de Caza para conocer las líneas de trabajo de la Agenda para 2026/2030

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con miembros de la Federación Andaluza de Caza. - FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

María Jesús Montero, candidata del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía este 17M, se ha reunido en Granada con la Federación Andaluza de Caza (FAC) que, en el marco de la campaña electoral, está trasladando a todos los partidos políticos las reivindicaciones del sector cinegético andaluz para recabar su apoyo.

Según la federación, la líder del PSOE andaluz ha podido conocer los siete puntos de la Agenda Andaluza por la Caza que fija las líneas de trabajo a acometer por el Gobierno de la Junta de Andalucía para garantizar el futuro de la caza social en el periodo 2026/2030 como "herramienta fundamental" para la conservación del patrimonio natural y para el mantenimiento del mundo rural andaluz, ha recogido la entidad en una nota.

"Desde la Federación Andaluza de Caza celebramos el compromiso con las reivindicaciones del sector cinegético por parte del PSOE, un partido que siempre ha defendido la caza social y el mundo rural andaluz", ha explicado José María Mancheño, presidente del organismo federado andaluz, quien ha añadido que "el apoyo del PSOE de Andalucía a la Agenda Andaluza por la Caza, propuesta por los cazadores federados andaluces a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones, demuestra el carácter transversal de la actividad cinegética y la objetividad de la campaña 'La Caza También Vota', ideada para informar sobre las propuestas electorales en materia de caza de todos los partidos".

