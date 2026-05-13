PP Jaén subraya el apoyo a la trashumancia, "una actividad milenaria que mantiene vivos nuestros pueblos"

Reunión del PP con pastores y ganaderos trashumantes - PP

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP y candidato, Erik Domínguez, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el oficio milenario del pastoreo y la trashumancia, una actividad que "mantiene vivos" a los pueblos.

"Siempre hemos dicho que el PP es el partido del campo, y eso supone también apoyar, gestionar y legislar a favor de la conservación y puesta en valor de oficios como este que mantienen vivos nuestros pueblos", ha dicho.

El candidato popular, acompañado de la coordinadora provincial de Medio Ambiente y presidenta local del PP de Cazorla, María José Lara, ha compartido una jornada con pastores y trashumantes, "trabajadores incansables de sol a sol, claves para que Nuestro Cordero segureño traspase fronteras".

Ha añadido que desde el Gobierno andaluz se ha apostado por ellos con distintas acciones, entre ellas el arreglo de las vías pecuarias por las que transitan los trashumantes y lo que se ha destinado desde 2019, más de ocho millones de euros junto con el millón de euros para la recuperación de estas vías tras las tormentas.

"Eso es apostar por una actividad, mimar nuestra tierra, nuestros municipios rurales, nuestra economía", ha dicho Domínguez, que ha apuntado que la provincia de Jaén atesora siglos de tradición trashumante, especialmente en rutas tradicionales que conectaban las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con las tierras más bajas de la provincia, de tal modo que los rebaños aprovechan los pastos de verano en las zonas de mayor altitud, regresando en invierno a zonas más templadas y cálidas.

En la actualidad, las explotaciones ganaderas se encuentran transitando desde sus zonas de invierno, en Sierra Morena, hacia los pastos estivales en las zonas montañosas altas, donde pasarán todo el verano. María José Lara ha aplaudido "la incansable labor de aquellos pastores que mantienen este oficio en la provincia" y que "siempre encontrarán respaldo en el Gobierno de Juanma Moreno".