El PSOE de Almería sostiene que el Hospital de Poniente "no puede ser comarcal" al atender a "más de 300.000 personas"

El cabeza de lista del PSOE por Almería al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, atiende a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Poniente de El Ejido. - PSOE

EL EJIDO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE por Almería al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha afirmado este miércoles que el Hospital Universitario Poniente de El Ejido "no puede ser comarcal" por ser "el que más pacientes atiende" de la provincia, ya que da cobertura a "más de 300.000 personas" y soporta una presión asistencial que, según ha advertido, exige más "recursos y estructura".

Según ha trasladado el PSOE en una nota, esta situación representa "una muestra más del desmantelamiento de la sanidad pública" que Ayala ha atribuido al Ejecutivo autonómico en la provincia de Almería. Para el candidato socialista, el actual presidente andaluz se ha dedicado a "vender inversiones mientras la realidad diaria de los usuarios y profesionales desmiente su discurso".

Asimismo, ha recordado que la integración del Hospital de Poniente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "tenía que haber supuesto una mejora y no un empeoramiento", si bien ha lamentado que el centro haya quedado encajado en una categoría que "no responde a la presión asistencial que soporta".

En este sentido, ha señalado que el hospital registra una media de 140.000 urgencias al año, un volumen "muy por encima de los de otros hospitales que tienen una categoría superior". "Esta situación convierte a las personas que viven en esta comarca en andaluces de segunda, porque en Málaga hay hospitales que atienden al mismo número de personas, pero tienen el doble de recursos y el doble de estructura", ha afirmado Ayala.

El cabeza de lista del PSOE por Almería ha vinculado la situación del Hospital de Poniente con el "deterioro general" de la sanidad pública andaluza tras siete años de Gobierno 'popular'. "Moreno Bonilla ha dejado la sanidad andaluza en la UCI", ha censurado.

"FALTA DE PROFESIONALES SANITARIOS"

Ayala ha señalado que la falta de profesionales, la saturación de las urgencias y las listas de espera son consecuencia de una gestión que, según ha valorado, no ha reforzado la sanidad pública ni ha cuidado a quienes trabajan en ella.

En este punto, ha recordado que el pasado año 500 médicos formados en Andalucía abandonaron la sanidad pública andaluza, bien para trabajar en otras comunidades autónomas, o bien para incorporarse a la privada. "Si hay falta de médicos, lo que no podemos hacer es dejar que se vayan", ha advertido.

El candidato socialista ha defendido que Andalucía necesita más plazas universitarias de Medicina, más plazas MIR y, sobre todo, condiciones e incentivos suficientes para que los profesionales quieran quedarse en la sanidad pública.

En el caso del Hospital de Poniente, ha considerado necesario abordar la situación de las especialidades con mayores dificultades de cobertura, aunque ha insistido en que la solución de fondo pasa por otorgar al centro "la categoría que realmente le corresponde".

HOSPITAL DE ROQUETAS DE MAR

Ayala también se ha referido al futuro hospital de Roquetas de Mar, que "debería servir para descongestionar el Hospital de Poniente" y mejorar la atención sanitaria en la comarca. No obstante, ha advertido de que el Gobierno andaluz no puede afrontar su apertura con el traslado de personal desde el centro ejidense.

"No se puede desnudar un santo para vestir otro", ha señalado el candidato socialista, antes de insistir en que el nuevo hospital "debe abrir con plantilla propia y recursos suficientes".

Frente a esta situación, ha defendido que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, representa la opción de cambio para revertir el deterioro sanitario que ha atribuido a Juanma Moreno.

El dirigente socialista ha asegurado que, si gobierna, Montero pondrá en marcha un plan de rescate de la sanidad pública para reforzar las urgencias, recuperar la atención primaria para garantizar asistencia en un máximo de 48 horas, reducir las listas de espera y garantizar que los hospitales andaluces cuenten con los recursos necesarios para atender a la ciudadanía en "condiciones dignas".



