Adelante Andalucía presenta un plan para que la salud mental en Andalucía "no sea privilegio"

Jose Ignacio Garcia atiende a los medios en Córdoba, acompañado por la cabeza de lista de su partido en dicha provincia, Marivi Serrano (detrá - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado este miércoles en Córdoba que la salud mental pública en Andalucía se encuentra por debajo de la media estatal, en cuanto al número de profesionales que la conforman, anunciado que su formación tiene un plan para revertir este hecho y que la salud mental en Andalucía "no sea un privilegio" solo al alcance de los que pueden pagar la consulta del psiquiatra o del psicólogo.

Los datos, según ha señalado García en una atención a medios, son de la Asociación de Profesionales de Salud Mental y señalan que "Andalucía cuenta con menos psicólogas clínicas, enfermeras y trabajadoras sociales especializadas en salud mental que la media española". En consecuencia, el territorio andaluz dispone de "la menor cantidad de profesionales de salud mental por habitante" de todo el Estado.

El candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha lamentado esta situación y, frente a las declaraciones del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, mostrando su "sensibilidad con la salud mental y afirmando que va al psicólogo", García ha criticado que Moreno "va al psicólogo porque se lo puede pagar", ya que "la salud mental es un privilegio de clase ahora mismo, porque solo puede ir al psicólogo o a la psicóloga quien pueda pagarlo. En la pública es imposible, no tenemos personal y tenemos la peor situación de toda España".

Dada esta situación, Adelante Andalucía propone, por un lado, "un plan de choque para contratar a más profesionales de la salud mental y alcanzar la media estatal en el plazo de un año", y también "incorporar a los psicólogos y psicólogas clínicas en la Atención Primaria, en los centros de salud, para que estén accesibles para la población".

La segunda propuesta de la formación andalucista de izquierdas es la creación de los que ha llamado "Espacios con Calma", es decir, "centros de barrio dependientes de la Consejería de Inclusión Social donde profesionales de la psicología puedan realizar acompañamiento en situaciones puntuales, tareas de prevención y atención a problemáticas que no requieran asistencia sanitaria especializada ni se consideren patologías graves".

El objetivo de los Espacios con Calma "es que nuestra gente viva mejor, que tenga mejor bienestar emocional y que el acceso a la salud mental no dependa de quién pueda gastarse 70 euros en una sesión", ha explicado García.

CÓRDOBA, CLAVE PARA EL 17M

En su visita a Córdoba, José Ignacio García ha recordado la "importancia estratégica" de esta provincia en las próximas elecciones andaluzas, pues Adelante Andalucía espera "disputar el último escaño a Vox".

En consecuencia, según ha subrayado, en Córdoba "estamos decidiendo si verdaderamente le quitamos a la extrema derecha un representante e incorporamos al Parlamento de Andalucía a alguien como Mariví Serrano, una autónoma, una activista de la Marea Blanca, una feminista y alguien que va a representar al pueblo de Córdoba", añadiendo que "el voto útil en la provincia de Córdoba se llama Adelante Andalucía y hay que tenerlo claro este domingo", ha concluido García.