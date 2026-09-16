Crespín (PSOE) señala que el Gobierno suma protección al patrimonio de Córdoba con la declaración BIC de la Casa Mudéjar

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado la decisión del Consejo de Ministros de declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la Casa Mudéjar de Córdoba, una declaración que supone dotar al inmueble del máximo nivel de protección patrimonial y que, a juicio de la dirigente socialista, constituye "una nueva muestra del compromiso del Gobierno de España con la conservación, protección y puesta en valor del extraordinario patrimonio histórico y cultural de Córdoba".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha señalado que la Casa Mudéjar "entra desde hoy en una nómina excepcional de más de medio centenar de Bienes de Interés Cultural de la capital cordobesa", una relación de la que forman parte algunos de los grandes iconos patrimoniales de la ciudad, como la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Sinagoga, el Puente Romano, la Torre de la Calahorra, la Puerta del Puente, el Palacio de Viana, la Plaza de la Corredera, la Capilla de San Bartolomé, los Baños Árabes, el Museo Arqueológico o numerosas iglesias fernandinas. La relación histórica de bienes protegidos en Córdoba incluye, entre otros, estos monumentos y edificios.

"Córdoba tiene un patrimonio excepcional y protegerlo es una responsabilidad de todas las administraciones. Hoy damos un paso más con la Casa Mudéjar, que recibe la máxima protección jurídica que contempla nuestra legislación patrimonial", ha afirmado.

La declaración fue aprobada este pasado martes por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, después de que el Ministerio iniciara en mayo de 2026 la tramitación del expediente. La declaración como BIC implica el máximo nivel de protección establecido por la legislación estatal de patrimonio histórico.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha puesto en valor las características excepcionales de la Casa Mudéjar, situada en pleno casco histórico de la ciudad y próxima a la Mezquita-Catedral. El inmueble tiene su origen en la unión de cinco estrechas casas medievales y presenta una compleja organización en torno a cuatro patios y un torreón, con galerías y diferentes espacios que reflejan la evolución histórica de la arquitectura doméstica cordobesa.

Se trata de "una pieza extraordinaria de nuestro patrimonio, porque en ella se cruzan las tradiciones constructivas islámicas, mudéjares y cristianas que explican buena parte de la historia de Córdoba", ha señalado Crespín.

La dirigente socialista ha destacado además la riqueza de los elementos arquitectónicos y decorativos que conserva el edificio, entre ellos arcos polilobulados, capiteles de tradición califal, alfarjes de madera policromada y yeserías con motivos de ataurique, lacería e inscripciones de caligrafía árabe.

A su juicio, la declaración "no es simplemente poner una etiqueta administrativa a un edificio, sino garantizar que sus valores históricos y artísticos queden protegidos frente a cualquier actuación que pueda ponerlos en riesgo".

PINTURAS DE LA SALA DE EMBAJADORES, UNO DE LOS TESOROS

Rafi Crespín ha hecho especial hincapié en uno de los elementos más singulares que justifican la protección del inmueble: las pinturas murales figurativas del siglo XV conservadas en la sala de Embajadores. El conjunto, descubierto en 1928 por el arqueólogo Samuel de los Santos Gener, contiene representaciones de virtudes teologales y cardinales junto a motivos heráldicos, constituyendo uno de los escasos ejemplos conservados de este tipo de pintura mural en Córdoba.

Tal y como ha expresado, es "un patrimonio extraordinariamente frágil y singular que ahora cuenta con la garantía de la máxima protección. Es una magnífica noticia para Córdoba y para quienes entendemos que nuestro patrimonio debe conservarse y transmitirse en las mejores condiciones a las generaciones futuras", ha indicado.

PATRIMONIO PROTEGIDO Y PATRIMONIO VIVO

La secretaria general del PSOE cordobés ha valorado, asimismo, que la Casa Mudéjar mantenga actualmente un uso cultural como sede de Casa Árabe, lo que, en su opinión, demuestra que "conservar nuestro patrimonio no significa convertirlo en algo estático, sino conseguir que siga teniendo vida, actividad y utilidad para la sociedad".

En este sentido, ha agregado que "la Casa Mudéjar reúne pasado y presente: conserva siglos de historia y, al mismo tiempo, es hoy un espacio dedicado a la cultura, al conocimiento y al diálogo. Esa combinación es precisamente la que debemos proteger y potenciar", ha afirmado.

La dirigente socialista ha situado esta nueva declaración dentro del conjunto extraordinario de reconocimientos patrimoniales que atesora Córdoba, cuyo Centro Histórico está inscrito como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, al igual que la ciudad califal de Medina Azahara, la Mezquita-Catedral y la Fiesta de los Patios, y más de medio centenar de BIC entre monumentos y edificios, iglesias y conventos, y conjuntos históricos y zonas arqueológicas.

"Hoy Córdoba incorpora un nuevo BIC a una lista extraordinaria de monumentos que explican nuestra historia: la Mezquita-Catedral, el Alcázar, la Sinagoga, el Puente Romano, la Calahorra, el Palacio de Viana y tantos otros. La Casa Mudéjar merece estar en esa lista y merece también que sigamos trabajando para que todo este patrimonio llegue en las mejores condiciones a las próximas generaciones", ha remarcado.

Para ello, ha insistido en que "la protección del patrimonio debe ir acompañada de inversión, conservación, rehabilitación y divulgación" y ha apostado por seguir aprovechando el patrimonio como "elemento de identidad, conocimiento, actividad cultural y generación de oportunidades para la ciudad".