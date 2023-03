Crespo anuncia que la Junta publicará en abril una convocatoria única de ayudas al sector pesquero andaluz

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La de consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz va a publicar "en la primera quincena de abril" una convocatoria única para las ayudas al sector pesquero, cambiando el modelo existente de solicitud de ayudas "por paradas temporales" para cada una de las modalidades.

Como novedad ha señalado que los solicitantes de estas ayudas ya no tendrán que presentar la documentación para acreditar la situación de parada porque los trámites "lo va a realizar directamente la Consejería en un convenio firmado con el Instituto Social de la Marina, en este caso, y con Capitania Marítima".

En respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario socialista Mario Jiménez en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la consejera ha explicado que como novedad a esta nueva fórmula, van a habilitar "las entidades habilitadas", donde entidades del sector pesquero podrán "por primera vez" tramitar solicitudes de ayuda.

En ese sentido, ha considerado "muy importante" que el sector de la pesca se incorpore a esta medida, a la que sí tienen acceso las organizacione agrarias, porque "facilita, impulsa y mejora mucho" la situación.

Sobre la convocatoria única, ha comentado que se ha planteado en la mesa de interlocución pesquera y permitirá a los profesionales conocer cuándo realizar su solicitud con antelación. También ha afirmado que Andalucía será "la primera" en autorizar la solicitud de ayuda durante la parada, "sin que tengan que esperar a que termine la parada", algo con lo que ha asegurado "se gana tiempo" y en lo que se refiere a la recepción de las ayudas es "mucho mejor".

"Hasta que el día 31 no ha pasado, no podemos convocar. Tenemos que convocar ahora, cuando ya sabemos las paradas porque hasta que no se han producido no podíamos hacerlo", ha defendido Cresco, quien ha advertido que "antes" las paradas se quedaban "prácticamente desiertas" y no existían modalidades como las de la chirla, el pulpo y la coquina. "Hemos sacado modalidades nuevas porque estamos adaptándonos a la situación del sector", ha añadido.