Crespo asegura que el Plan Forestal de Andalucía "estará para 2022" y el PSOE le critica por "falta de celeridad"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves que el Plan Forestal de Andalucía, aprobado en el año 2020, "estará para 2022", toda vez que el parlamentaria del Grupo Socialista Mercedes Gámez le ha criticado por "falta de celeridad" en la realización de las fases del plan.

"El plan estaba caducado desde el año 2015 y lo vamos a tener para 2022", ha manifestado la consejera en el Pleno del Parlamento de Andalucía durante su respuesta a la pregunta del Grupo Socialista sobre este proyecto.

"Hemos incluido 93 propuestas de la sociedad para mejorar el medio ambiente. Ustedes no permitían el avance por sobre proteger el mundo forestal, pero esto es una realidad que ha cambiado y que vamos a cambiar", ha aseverado Crespo.

Asimismo, ha criticado que al PSOE este plan "no le gusta" por el mencionado cambio, tras lamentar que "no se puede criminalizar la caza sostenible ni el silvestrismo". "No están de acuerdo con el cambio y el cambio ya ha llegado a Andalucía", ha aseverado.

CRESPO "NO ES LA CONSEJERA DE LA CELERIDAD"

Tras esto, la parlamentaria socialista ha criticado a Crespo al considerar que "no es la consejera de la celeridad" ya que este plan se aprobó en 2020 y "solo está en la fase cuatro".

"Ha tenido tres años para hacerlo. En 2020 se aprobó el plan y, en diciembre de ese año, se llegó a la fase cuatro. Desde entonces, no se ha avanzado nada, pero para aprobar este plan ustedes han diseñado ocho fases. Entonces, ¿cómo pretenden completarlo?", ha puesto duda Gámez.

Por último, ha criticado que el inventario de los espacios forestales o el mantenimiento de los caminos públicos, así como las vías pecuarias o las pistas forestales "se podrían haber hecho adaptando el plan y con los 400 millones" que se incorporó de la Junta fondos europeos y "que no se ejecutaron". "Así es la forma en la que pretende proteger el medio ambiente", ha concluido.