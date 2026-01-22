Criminalístia de la Guardia Civil identifica a los 43 cuerpos que ha recibido del siniestro Adamuz (Córdoba)

La búsqueda de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz ha incluido el entorno forestal de la zona del siniestro. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación del último cuerpo que permanecía sin identificar procedente del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con lo que ya ha identificado a 43 personas.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota distibuida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un total de 42 de las 43 las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 23 de ellas. Además, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN.

Desde el domingo y hasta este jueves a las 14,00 horas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz y que han sido encontradas hasta el momento, habiendo realizado en este sentido el mismo número de levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente, si bien, en los últimos minutos han sido hallados en la zona del siniestro los dos últimos cuerpos pendientes de localizar y a los que se hará la autopsia e identificará.

Por su parte, de las 45 denuncias por desapariciones presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres, que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania, y entre esas mismas denuncias hay una que corresponde a un menor de edad.

Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres. Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco). En los casos que hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el momento del levantamiento, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga, y tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos. Hasta el momento, se han entregado 39 cuerpos a las familias, mientras que, en los cuatro casos restantes, el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) está finalizando los trámites, quedando pendiente también iniciar todo el procedimiento con los dos últimos cuerpos hallados en la zona del siniestro y que elevan a 45 el total de fallecidos.

Así se recoge en la estadística del CID, constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el pasado domingo a las 22,00 horas.

Desde el CID han aclarado que sólo pueden informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, como las dos últimas halladas en los últimos minutos.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del Servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según ha indicado la Presidencia del TSJA, con un juez de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.