Cristianos, musulmanes y judíos analizarán en Córdoba la educación de los jóvenes y el papel de la religión

La quinta edición de las Jornadas Interreligiosas 'Espíritu de Córdoba', que se celebrarán en el Palacio de Congresos de Córdoba el próximo 4 de febrero de 2026 bajo el lema de 'Espiritualidad y crisis educativa' y con la participación de católicos, musulmanes, judíos y protestantes, analizarán la educación de los jóvenes con "un desafío colectivo" al que las confesiones religiosas "pueden aportar un marco de reflexión positiva para buscar soluciones".

Ese es, según ha informado la organización de las V Jornadas Interreligiosas, "el punto de partida" del citado foro, que reúne a las cuatro religiones de mayor arraigo en España, de forma que especialistas y portavoces de las comunidades católica, musulmana, judía y protestante "abordarán la crisis educativa desde la perspectiva de la familia, el reto de las redes sociales, el adoctrinamiento y la diversidad religiosa en los espacios educativos".

Esas son las líneas generales del programa, que ha sido presentado en el propio Palacio de Congresos de Córdoba por los cuatro organizadores: Antonio Navarro (Iglesia Católica), Isabel Romero (Junta Islámica), Carolina Aisen (Federación de Comunidades Judías de España) y Carolina Bueno (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas).

Las V Jornadas Interreligiosas contarán con cuatro mesas de debate integradas por una decena de expertos en la materia, junto con representantes de las confesiones organizadoras del acto, que tratarán la cuestión educativa desde distintos ángulos.

"Es un asunto de actualidad", según ha destacado el doctor en Misionología y experto en diálogo interreligioso, el sacerdote católico Antonio Navarro, quien ha alertado sobre los "preocupantes datos" en formación educativa además de la "crisis de valores" y de "identidad", que empuja a los jóvenes a situaciones graves de "depresión", "bullying" o "abuso sexual".

En su opinión, las religiones tienen mucho que aportar en la búsqueda de espacios de reflexión que ayuden a "resolver esta aguda crisis educativa", y ha recordado que la Iglesia Católica dispone de muchas órdenes religiosas que se dedican a la enseñanza desde hace siglos con una larga experiencia docente.

Por su parte la presidenta de Junta Islámica de España, Isabel Romero, se ha referido a la diversidad religiosa de los espacios educativos, "cuyo derecho constitucional no se encuentra suficientemente garantizado en las aulas de los colegios públicos y concertados", pues "apenas tenemos profesores de Religión Islámica y eso es un problema".

Junto a ello ha alertado sobre el "movimiento de contestación", que se ha intensificado en los últimos años, contra la asignatura de Religión Islámica, señalando que "eso es una limitación del derecho fundamental a la libertad religiosa". Romero también ha mostrado contrariedad por "el aumento del secularismo, que pretende sacar a la religión del espacio público y de la escuela, por encima del derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos".

Para la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Aisen, por su lado, la educación es un "tema clave", aunque igualmente "complejo, por la multiplicidad de leyes de orden estatal y autonómico". Por ello, en las jornadas, quieren "examinar qué puede aportar la fe y la religión a la sociedad, en general, en estos asuntos de actualidad tan importantes". A su juicio, la educación es crucial para prevenir delitos de odio, al propiciar el "conocimiento del otro".

Finalmente, la responsable de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Carolina Bueno, ha incidido en la importancia de foros como el de Córdoba, para "la promoción del diálogo, la convivencia y la reflexión conjunta en materia educativa", añadiendo que "tenemos mucho que aportar". Carolina Bueno cree que la diversidad religiosa en las escuelas es una señal de "riqueza" y estimula la "tolerancia" entre los niños.

Las V Jornadas Interreligiosas han sido presentadas también por el director del Palacio de Congresos, Juan Salado, que ha recordado que la convivencia, la paz y el diálogo forman parte esencial de la responsabilidad social corporativa de la empresa que dirige.