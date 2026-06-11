Cruz Roja alerta de que ocho de cada diez personas mayores víctimas de maltrato son mujeres

Archivo - Imagen de recurso de un anciano. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha alertado este jueves de que ocho de cada diez personas mayores que han sufrido algún tipo de maltrato son mujeres, al tiempo que ha afirmado que "desde hace años" desarrollan el proyecto 'Buen trato a las personas mayores', una iniciativa cofinanciada por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, con fondos procedentes de la X Solidaria en la declaración de la Renta.

De esta manera, según han subrayado en una nota de prensa, el maltrato a las personas mayores sigue siendo "uno de los problemas más invisibilizados de nuestra sociedad", ya que en la mayoría de los casos sucede en entornos familiares o de cuidados, donde existe una "fuerte dependencia emocional y funcional que dificulta su detección y denuncia".

Por ello, el objetivo de este proyecto es prevenir que las personas mayores en situación de especial vulnerabilidad se conviertan en víctimas, y apoyar a quienes ya lo han sufrido o lo están sufriendo. Sólo en el último año, Cruz Roja ha dado respuesta a 2.229 personas mayores en situación de maltrato o riesgo de sufrirlo en el conjunto de España, de las cuales el 80% eran mujeres; y de ellas, un total de 250 personas han participado en el proyecto en Andalucía.

En esta línea, la intervención de Cruz Roja se dirige a cualquier tipología de maltrato: desde la violencia física, económica, psicológica y sexual, a otras formas menos evidentes, como la vulneración de derechos o el maltrato social. Del total de casos atendidos en 2025, el maltrato psicológico continúa siendo la forma más frecuente, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia.

El riesgo de sufrir maltrato en la vejez, además de estar condicionado por el género, se agrava cuando confluyen otros factores como el origen, la pertenencia a minorías religiosas o una orientación sexual no normativa, según ha reseñado el citado comunicado.

La visibilización del maltrato a las personas mayores y la sensibilización social "son fundamentales" para reconocer una "realidad con frecuencia oculta", favorece una mayor conciencia colectiva, impulsa la denuncia y mejora los mecanismos de detección temprana.

Así, uno de los "pilares fundamentales" del proyecto es la formación del voluntariado y del personal técnico de Cruz Roja, para mejorar la detección precoz de los casos. A esto se suma un mayor número de acciones de sensibilización dirigidas a las propias personas mayores, en las que se facilitan herramientas que les permiten conocer, ejercer y defender sus derechos.

La creación de redes de protección sólidas y eficaces supone también una herramienta fundamental para erradicar este problema social. Para ello, Cruz Roja mantiene una estrecha colaboración con instituciones como la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fundación del Notariado, la Fundación Mutualidad de la Abogacía, así como centros de salud, servicios sociales, centros de mayores, entidades de personas mayores y otras organizaciones del Tercer Sector para tejer estas redes de protección.

Como muestra de esta coordinación y colaboración, Cruz Roja ha organizado jornadas y seminarios en las ocho provincias andaluzas, que se celebrarán en las próximas semanas en torno Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en las que intervendrán como ponentes representantes de las administraciones e instituciones implicadas en la protección de las personas mayores frente a la violencia, como Policía Nacional, Fiscalía, cuerpo de Notarios y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras.