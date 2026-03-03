Cruz Roja despliega la "mayor movilización ante una emergencia en Andalucía" con más de 1.000 voluntarios y técnicos

Cruz Roja Andalucía hace balance del dispositivo de emergencia puesto en marcha tras el paso de las borrascas. - CRUZ ROJA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado autonómico de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, ha informado este martes que Cruz Roja ha desplegado la "mayor movilización ante una emergencia en Andalucía con la participación de 1.100 personas voluntarias y técnicas" para dar respuesta a las consecuencias de las borrascas Leonardo y Marta que ha causado tantos estragos en la región y especialmente en Cádiz.

Según ha detallado Cruz Roja en una nota, con el dispositivo puesta en marcha han actuado tanto en la fase de emergencia como en la posterior fase de recuperación. Además, esta última fase aún permanece activa y hasta el pasado fin de semana, el voluntariado ha seguido ayudando a la población afectada con la limpieza de viviendas y fincas que sufrieron daños en las inundaciones.

En concreto, "voluntarios de Granada, Almería y Huelva han viajado a Córdoba, Jaén y Cádiz para ayudar en tareas de limpieza. De la misma manera, desde Andalucía han enviado ayuda a Extremadura e incluso a Portugal, a donde han cedido equipos electrógenos para "apoyar a los hermanos de la Cruz Roja Portuguesa a finales de enero", ha explicado Vera, que ha destacado los valores de Unidad y de cooperación en Cruz Roja. Algunos puntos donde se han realizado estas labores han sido en pedanías rurales de Jerez, Zahara de la Sierra o Grazalema.

Desde Cruz Roja se han mostrado agradecidos y han destacado "el ejemplo de dedicación y solidaridad" del voluntariado. "Las personas voluntarias han demostrado estar a la altura, de manera comprometida, profesional y cercana", han expuesto.

En contexto, con la llegada de la borrasca Leonardo, a comienzos de febrero, Cruz Roja fue activando todas sus capacidades y equipos, a petición de las administraciones que lo requerían, como los ayuntamientos de diferentes localidades de la región que han puesto en marcha sus planes de respuesta.

Concretamente, el personal ha participado en todos los espacios de coordinación, destacando los puestos de mando liderados por la Agencia de Emergencia de Andalucía, con la que la Institución cuenta con un convenio de actuación. Desde un primer momento se movilizaron ambulancias, vehículos de transporte de personas y vehículos logísticos para el transporte de mercancías, y sobre todo los equipos especializados en el montaje de albergues provisionales.

Además, Cruz Roja también ha realizado labores de rescate y salvamento, con embarcaciones que recorrieron zonas rurales de Jerez inundadas por el río Guadalete y las desembocaduras del Guadalquivir, en Huelva.

Entre todas las operaciones de rescate, la presidenta provincial en Cádiz, Carmen de Lara, ha resaltado "la evacuación de una persona mayor en El Portal, con insuficiencia respiratoria, a la que los equipos de rescate trasladaron en lancha hasta una zona segura donde esperaba una ambulancia".

Por otro lado, antes de que el llamado "río atmosférico" impactara en la región, Cruz Roja reforzó desde su centro logístico autonómico (Córdoba) los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de la provincia de Cádiz, a donde se destinaron camas ante el mayor riesgo de lluvias e inundaciones.

En total, se han habilitado 16 albergues provisionales con más de 1.910 camas en cinco provincias andaluzas: desde Córdoba capital (ante el desbordamiento del Guadalquivir), a localidades de Sevilla, Granada (donde se montó un albergue para personas sin hogar) y, sobre todo, en la provincia de Cádiz, donde se abrieron y dotaron de camas a siete albergues.

A ellos se sumó el dispositivo especial de Ronda, que prestó asistencia y atención social a la población de Grazalema cuando la localidad fue desalojada al completo. Además, Cruz Roja desplazó a Grazalema un equipo sanitario para atender urgencias en una situación especialmente compleja y un equipo de soporte hasta que la última persona fue evacuada con seguridad.

Para la organización, el albergue de Ronda fue un buen ejemplo de la labor integral de Cruz Roja en este tipo de emergencias. "Además de los rescates y asistencias más urgentes, hemos tenido la capacidad de abordar otros aspectos sociales, que son igualmente importantes", ha resaltado.

Aunque en aquel albergue no durmió nadie (porque se derivó a las personas a hoteles), "el dispositivo siempre estuvo lleno durante el día". Por tanto, "era como un gran centro social, con ludotecas para niños, con espacios para el descanso de las familias y talleres de ocio y hábitos saludables para las personas mayores", ha subrayado Vera. Además, en ese enfoque integral de la actuación, ha jugado un papel muy importante la atención psicosocial a las personas damnificadas.

Igualmente, equipos de psicólogos y voluntarios de apoyo psicosocial de la organización humanitaria han visitado los diferentes albergues, pero también han atendido por teléfono las dudas e incertidumbre de los afectados, a través del servicio Cruz Roja Te Escucha, al que se derivaban peticiones de ayuda desde el 061 y el 112, en una línea de colaboración que comenzó con la emergencia de Adamuz para la atención a las víctimas del accidente.

A todas las actuaciones anteriores, se ha sumado el envío de más de 87.600 litros de agua embotellada desde diferentes centros logísticos de Cruz Roja a localidades donde las lluvias dañaron gravemente el suministro, tanto en la Sierra de las Nieves (Málaga) como en Zahara de la Sierra (Cádiz).

Asimismo, el delegado ha resaltado el "enorme reto" que ha supuesto la movilización de tantos recursos de Cruz Roja cuando apenas unas semanas antes se habían desplegado equipos de todas las provincias ante la tragedia de Adamuz.

Por último, Vera ha indicado que Cruz Roja está preparada para reactivar recursos en caso necesario de futuras emergencias y que continuará trabajando acompañando a las personas damnificadas, sobre todo a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, "prestándoles una ayuda integral y humanitaria".