Cruz Roja pide reforzar el compromiso social e institucional con los derechos de las personas mayores

Cruz Roja pide poder ejercer "plenamente" los derechos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. - CRUZ ROJA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha hecho un llamamiento a reforzar el compromiso social e institucional con los derechos de las personas mayores y a construir una sociedad para todas las edades en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos a lo largo de toda su vida con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre.

Según ha informado Cruz Roja en una nota, "el envejecimiento forma parte de la vida y construir una sociedad más justa implica garantizar que todas las personas puedan seguir ejerciendo plenamente sus derechos a cualquier edad", ha afirmado la responsable del programa de Mayores de Cruz Roja en Andalucía, María García Salgado. Además, "la soledad no deseada y el aislamiento social, la brecha digital y el edadismo, el maltrato y la vulneración de derechos son los principales desafíos sociales a los que se enfrenta este colectivo".

Frente a estos retos, Cruz Roja desarrolla proyectos e iniciativas que promueven la dignidad, la autonomía, la igualdad, la participación y la independencia de las personas mayores. En total, han participado más de 231.014 personas mayores de España (29.065 de ellas, de Andalucía).

En este sentido, iniciativas como los proyectos 'Atención Integral a Personas Mayores' o 'Cerca de mí', contribuyen a reducir situaciones de soledad no deseada, a través del acompañamiento del voluntariado y de actividades en los que las personas mayores refuerzan sus lazos sociales. Asimismo, proyectos como 'VIDA: VÍnculos De Apoyo' o el de 'Promoción del buen trato y protección frente al maltrato' promocionan redes de apoyo en las comunidades, movilizando al vecindario a favor de los derechos de las personas mayores, frente a situaciones de edadismo, maltrato y aislamiento.

Igualmente, Cruz Roja ha expuesto que cuando se habla de mayores, resulta esencial recordar el papel de las personas cuidadoras no profesionales; la mayoría de ellas, mujeres, que dedican su tiempo y sus esfuerzos a asistir a sus familiares, y que también precisan de escucha y apoyo. Así, cuenta con un proyecto dedicado a la atención integral a las personas cuidadoras, con el se ayuda a estas personas a mejorar el cuidado de sus allegados, además de su autocuidado.

Todos estos proyectos (cofinanciados con fondos procedentes de la X Solidaria en la declaración de la Renta, a través de la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía) se desarrollan en las ocho provincias andaluzas, en las capitales y grandes ciudades, pero también en pueblos y zonas rurales donde hay menor acceso a este tipo de atenciones.

CRUZ ROJA DESARROLLA SU ACTIVIDAD CON MAYORES EN 525 LOCALIDADES DE ANDALUCÍA

Cruz Roja desarrolla su actividad con mayores en 525 localidades de Andalucía (73 de ellas, de la llamada España despoblada) donde el voluntariado organiza acciones de todo tipo. Así, el voluntariado presta su acompañamiento tanto dentro como fuera de casa y realiza llamadas de seguimiento para interesarse por el bienestar de quienes, quizá, "al otro lado del teléfono no han hablado con nadie en días".

Por otra parte, Cruz Roja cuenta con un servicio de Teleasistencia que, a través del teléfono y el famoso 'botón rojo', brinda acompañamiento y seguridad ante posibles emergencias durante 24 horas, los 365 días del año. Este servicio se complementa con innovaciones tecnológicas como la teleasistencia móvil, que facilita la misma atención fuera de casa por medio de 'smartphones'.

BRECHAS DIGITALES Y PERSONAS MAYORES

La innovación social y el uso de las nuevas tecnologías a favor de los derechos constituyen, precisamente, una de las líneas de actuación de Cruz Roja. Por un lado, la organización humanitaria quiere aprovechar todas las ventajas que las TIC pueden aportar al bienestar de las personas. Un buen ejemplo es la iniciativa 'Voces en Red', que se desarrolla con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega, y con el que se han instalado 2.435 dispositivos de voz en hogares andaluces.

Estos aparatos facilitan el contacto con seres queridos, sirven para recordar tareas importantes como tomar la medicación, o permiten acceder de forma fácil a información de todo tipo con solo hablarles.

Otra iniciativa, 'Click_A' es un proyecto integrado en la plataforma Andalucía Vuela de la Junta de Andalucía, con el que el voluntariado de Cruz Roja ayuda a las personas (muchas de ellas, de edad avanzada) a usar las nuevas tecnologías ( usar el móvil, hacer videollamadas, gestiones por internet o comprar con seguridad).

Además, Cruz Roja en Andalucía participa en una investigación de la Universidad de Huelva para identificar metodologías y buenas prácticas que ayuden a las personas mayores a mejorar sus competencias digitales, no solo de la organización sino también de otras entidades. Muchas de las personas mayores que participan en Cruz Roja y en su proyecto Click_A están contribuyendo a mejorar esta investigación.

No obstante, para muchas personas mayores, con problemas de movilidad, unas escaleras pueden convertirse en un gran obstáculo para su independencia, agravando situaciones de aislamiento, pérdida de autonomía y menor acceso a servicios básicos y a la vida de la comunidad. Esto supone además una barrera para el acceso a derechos fundamentales como la participación social, la vida independiente y la permanencia en el hogar de una forma digna.

Por tanto, superar estos obstáculos es el objetivo de uno de los proyectos más recientes de Cruz Roja: 'Barreras invisibles', que ha contado con financiación de la Fundación Chellaram para la adquisición de equipos salvaescaleras y vehículos eléctricos con los que el voluntariado de Cruz Roja está ayudando a decenas de personas andaluzas a salir de los llamados 'pisos cárceles' (aquellos que no cuentan con ascensor o accesos habilitados).

"Algunas personas hace años que no salían de sus casas y este proyecto les devuelve la posibilidad de participar en la vida social, de reencontrarse con amigos o sencillamente dar un paseo por un parque", ha señalado la responsable de Mayores de Cruz Roja en Andalucía. Además de los salvaescaleras y los vehículos, el proyecto 'Barreras Invisibles' contempla reformas domésticas para mejorar la movilidad y el bienestar de personas cuyas viviendas "no están bien acondicionadas".

ACTIVIDADES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

Cruz Roja conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores durante toda esta semana con diferentes actividades que pretenden concienciar sobre los derechos de estas personas, además de promover su participación activa. Días antes de la efeméride, Cruz Roja ha convocado a más de 300 personas mayores en un encuentro que ha conjugado teatro y salud celebrado en la sede del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

En la provincia de Almería, la organización humanitaria ha programado actividades durante toda la semana en las localidades de Macael, Mojácar, Adra y El Ejido, con talleres sobre sexualidad, memoria, pintura, manualidades, gerontogimnasia, paseos saludables, juegos y clubes de lectura. Todos estos espacios tendrán como eje común la lectura de un manifiesto, en el que se reivindican los derechos de las personas mayores y su contribución a la sociedad, reclamando una imagen libre de estereotipos y discriminación.

En Málaga, Cruz Roja llevará a la calle la actividad 'Pinceladas de Vida' celebrada el próximo 2 de octubre en el entorno de la sede de Cruz Roja en la capital malagueña, en la que personas mayores plasmarán a través de la pintura lo que significa para ellas envejecer. La jornada servirá para sensibilizar sobre los proyectos de Cruz Roja, con una mesa informativa y la proyección de un vídeo conmemorativo del Día Internacional.