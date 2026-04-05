Cruz Roja realiza 227 asistencias en Semana Santa en Córdoba gracias a un amplio despliegue humano y técnico

Cruz Roja realiza 227 asistencias durante el operativo de Semana Santa 2026 en Córdoba gracias a un amplio despliegue humano y técnico. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha cerrado el dispositivo sanitario de Semana Santa 2026 en Córdoba con un total de 227 asistencias sanitarias, realizadas gracias al despliegue preventivo organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. De estas atenciones, 28 han requerido traslado a centros hospitalarios, mientras que el resto fueron resueltas 'in situ' por los equipos de intervención.

Según ha informado Cruz Roja en una nota, con una media de 45 voluntarios por turno, el operativo ha contado con cuatro ambulancias (una de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico), un vehículo de intervención rápida medicalizado, un vehículo eléctrico de rescate, tres puestos sanitarios, un centro móvil de coordinación y cuatro equipos móviles de primeros auxilios distribuidos en los puntos estratégicos de la Carrera Oficial, especialmente en torno a la Mezquita-Catedral.

De esta manera, la coordinación permanente desde la Oficina Técnica de Coordinación ha sido clave para asegurar una respuesta eficaz ante incidencias de diversa gravedad, especialmente en momentos de máxima afluencia.

Entre los casos más relevantes se encuentran dos intervenciones por patologías tiempo-dependientes, resueltas con máxima rapidez gracias a la cercanía de recursos y a la activación conjunta con los servicios de emergencia, y un traslado urgente desde un domicilio particular en la Plaza de la Corredera, gestionado de manera especialmente eficiente por la localización estratégica de las ambulancias y equipos a pie.

En este sentido, Cruz Roja ha destacado la actuación del Domingo de Ramos, una jornada en la que atendieron a 43 personas, incluida una intervención crítica a un hombre de 69 años localizado inconsciente y convulsionando en el Patio de los Naranjos. La rápida llegada del equipo del puesto sanitario y la activación simultánea de una UVI permitieron su estabilización y posterior traslado al hospital en una ambulancia de Cruz Roja.

No obstante, las asistencias más frecuentes han estado relacionadas con heridas (35,8%), lipotimias y mareos, alteraciones de consciencia, patologías digestivas y neurológicas, además de diversos incidentes propios de grandes concentraciones de personas. Del total, 59 personas atendidas eran menores de edad.

UN OPERATIVO DIMENSIONADO PARA UNA SEMANA SANTA DE ALTA AFLUENCIA

El dispositivo de Cruz Roja ha estado integrado por personal técnico y voluntariado especializado: médicos, personal de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias, socorristas, coordinadores y operadores de comunicaciones. A ello se ha sumado la participación de voluntariado procedente de numerosos puntos del país --Madrid, Vigo, Pamplona, Murcia, Tarragona o Castellón-- reforzando los turnos de mayor demanda.

Así, "una vez más, el compromiso del voluntariado, la planificación y la coordinación entre organismos han sido fundamentales para garantizar una atención sanitaria rápida, segura y cercana", ha destacado la responsable provincial de Socorros y Emergencias, Nerea Casas.

Por otro lado, desde Cruz Roja han puesto en valor el trabajo del voluntariado y la capacidad de adaptación del dispositivo, que ha permitido responder con agilidad tanto a incidencias leves como a emergencias de mayor complejidad, siempre con el objetivo de reducir tiempos de asistencia y ofrecer una atención sanitaria de calidad.

Por último, el operativo se ha mantenido activo desde 45 minutos antes de la entrada de la primera hermandad en Carrera Oficial hasta 30 minutos después de la salida de la última, cada día de la Semana Santa, coordinado desde el Centro de Operaciones y el teléfono de urgencias de Cruz Roja.