Cruz Roja se suma a la candidatura de Granada 2031 en el día de su carrera solidaria

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente provincial de Cruz Roja, Gabino García, en el inicio de la carrera solidaria de la citada entidad. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada ha celebrado este domingo la adhesión de Cruz Roja Granada a su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031, formalizada durante la novena Carrera Cruz Roja, que ha reunido a cientos de participantes en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha declarado que esta adhesión "es especialmente emocionante y significativa", y ha destacado que Cruz Roja representa valores que definen a Granada como "unidad, generosidad y trabajo" por el bien común, una suma a Granada 2031 que "nos refuerza y nos impulsa como candidatura". Al hilo, Carazo ha añadido que la cultura "también es solidaridad y participación, y hoy Granada lo ha demostrado una vez más".

Por su parte, el presidente provincial de Cruz Roja, Gabino García, ha mostrado su convencimiento de que la candidatura será un éxito, y ha indicado que creen en esta candidatura "porque nace de la unión de una ciudad que trabaja junta", motivo por el que están orgullosos de sumar fuerzas para que la Cultura sea motor de futuro".

En contexto, la adhesión de Cruz Roja se suma a las "múltiples muestras de apoyo institucional, social y empresarial" que en las últimas semanas están reforzando el impulso de la candidatura.