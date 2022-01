Cs aboga por la unidad para "frenar" el ERE en Atento por ser "una mala noticia" para toda la provincia de Jaén

JAÉN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) en Jaén, Miguel Moreno, ha abogado por la unidad y ha puesto a disposición de UGT y de todos los representantes de los trabajadores de la empresa Atento "todas las herramientas de las que pueda disponer Ciudadanos en la provincia de Jaén" para "tratar de frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza a 150 trabajadores en Jaén", y que supone "un golpe fatal para cada una de esas familias, pero también una muy mala noticia para la ciudad de Jaén y para toda la provincia".

Moreno se ha reunido con el secretario general de UGT en la provincia de Jaén, Manuel Salazar, sindicato mayoritario en el comité de empresa y con los representantes de otros sindicatos con presencia en el mismo, y en el que ha estado acompañado del secretario de Relaciones Institucionales de la formación liberal en la provincia, Javier Barranco, y del coordinador de la agrupación local de Cs en la capital, Raúl Alberto García.

"En Ciudadanos estamos preocupados por la situación de estos 150 trabajadores, muchos de ellos mujeres, y me he comprometido a trabajar de cara a las distintas instituciones, en busca de un objetivo común, que es que esos despidos no se lleven finalmente a cabo y se pueda reconducir ese ERE", ha afirmado Moreno tras la reunión. Así, ha incidido en que "Jaén no se encuentra en situación de seguir castigando el empleo", y por ello ha insistido en que "todas las instituciones tenemos que estar unidas con este tema".

Salazar ha agradecido el "interés" del coordinador provincial de Cs por conocer la situación de los trabajadores de Atento en el centro de trabajo de Jaén capital y sobre el que cierne el ERE.

"Le hemos trasladado la falta de fundamento de esta medida y hemos defendido que ni esta provincia ni la capital pueden permitirse perder más puestos de trabajo", ha dicho Salazar, quien ha reclamado al portavoz de la formación liberal que "lleve a cabo cuántas medidas de intermediación sean necesarias para frenar el ERE".