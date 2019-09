Cs acusa a Montero de "dar permanentemente bandazos" e incluir la financiación en la precampaña

Publicado 18/09/2019 12:24:37 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha acusado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de "dar permanentemente bandazos" y de querer incluir "ahora" la financiación autonómica en la precampaña electoral.

Así ha respondido Romero, en rueda de prensa, al "agravio comparativo" al aceptar el Gobierno central las condiciones especiales para la Comunidad Valenciana y asegurar este miércoles que abonará lo que se denomina extra FLA a todas las autonomías que les corresponda y no sólo a la Comunidad Valenciana.

El diputado de Cs ha asegurado que Andalucía "no es segundo plato" y ha instado a darle a Andalucía "lo que le corresponde, 1.350 millones de euros"; toda vez que ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, esté "jugando una estrategia política".

"No se puede jugar con la lealtad y el dinero de los andaluces y no se pueden poner los intereses de Pedro Sánchez y de un partido por delante de los intereses de los andaluces", ha defendido Romero, quien ha destacado que "Cs no va a renunciar a lo que por ley corresponde".

En este sentido, ha precisado que no se trata de un dinero para "mantener los chiringuitos" sino para "reducir la lista de espera en Sanidad, para mejorar la ratio de profesores en Educación, dar facilidades a empresarios y para seguir con el cumplimiento del déficit".