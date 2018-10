Cs avisa de que exediles del PP "deberán dejar su acta" antes de sumarse al partido naranja

Actualizado 17/02/2018 17:42:41 CET

JAÉN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha advertido de que los cargos públicos de otros partidos que quieran sumarse a la formación naranja "deberán dejar su acta" antes de dicha integración.

Así lo han indicado este sábado a Europa Press fuentes del partido naranja al hilo de la decisión de los exmiembros del PP de Jaén que, fruto de su posición crítica con la dirección 'popular', han anunciado su voluntad de "iniciar una nueva etapa" en la formación naranja.

Desde Cs han defendido que, durante las "últimas semanas, numerosos miembros del PP y del PSOE están llamando a las puertas de Cs debido al inmovilismo de sus partidos y la corrupción del PP".

En todo caso, desde Cs han precisado que "no se permite la doble militancia ni tampoco la afiliación de cargos públicos de otros partidos", por lo que, "antes de sumarse, deberán dejar su acta".

Asimismo, desde Ciudadanos han recalcado que "no somos sectarios, y nuestras puertas están abiertas al talento", por lo que han hecho un llamamiento a la sociedad para "sumarse al proyecto".

Estas afirmaciones se producen tras el anuncio de exediles del PP jiennense de sumarse a las listas de Ciudadanos, si bien los cargos públicos que abandonaron las filas populares se mantendrán como no adscritos y no se afiliarán hasta el final de este mandato.

Así lo explicó este pasado viernes a Europa Press el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, y cabeza más visible de la plataforma Jaén Adelante, constituida por integrantes de la corriente crítica del PP jiennense una vez que lo dejaron al no contar con una "propuesta digna de integración" tras el congreso provincial de mayo de 2017.

"Hemos tenido contacto con Ciudadanos, Vox y Contigo Somos Democracia. Los tres nos han ofrecido las puertas abiertas, cosa que tenemos que agradecer, pero al final en votación más de 20 municipios que formamos Jaén Adelante decidimos por mayoría coger esa orientación de Ciudadanos", comentó.

Estos representantes se han decantado por la formación naranja "principalmente por el amparo nacional que habría con una formación de similar corte, un partido de centro reformista como lo que veníamos desarrollando en el Partido Popular".

"UN NUEVO CAMINO"

Se trata, por tanto, de "iniciar un nuevo camino, una nueva etapa bajo el paraguas de la marca Ciudadanos", aunque "no será de un día para otro" y conllevará un proceso. De hecho, los exmiembros del PP que son cargos públicos --entre ellos cinco alcaldes, dos diputados provinciales y concejales de varias localidades-- se van a mantener en el grupo de no adscritos y no se afiliarán a "ningún partido político mientras dure este mandato para mantener la neutralidad" y por respeto a los votantes, según avanzó Moreno.

Con respecto al resto de personas que forman parte de la plataforma Jaén Adelante sin ostentar responsabilidad pública, explicó que "unos se van a afiliar, otros no y quedarán como simpatizantes, y otros harán agrupaciones ya en los municipios para prepararse" para los comicios de 2019.

Moreno señaló que la intención es "seguir hablando" para llevar una incorporación "poco a poco a esa formación política con la que concurriríamos seguramente a las elecciones municipales". "Entendemos que nos vamos a sentir cómodos haciendo esa política desde una formación que, queramos o no, tiene una mente limpia y una salud democrática mayor en este momento que el PP", manifestó.

Al hilo, subrayó que esta decisión "no es un arrebato ni fruto de un calentón", sino "consecuencia de un congreso fraudulento, de una decepción muy grande, de una causa abierta contra personas" de ese sector crítico y el verse "totalmente impotentes ante los órganos del PP y la impunidad que han tenido ciertas personas después de un atropello a la democracia", como fue "no respetar el 57 por ciento de apoyo de la militancia y con un fraude cambiarlo en un despacho".