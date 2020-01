Cs critica el "afán de protagonismo" de Vox con su Ley de Concordia y dice que la acción del Gobierno la marca PP-A y Cs

Publicado 29/01/2020 12:50:20 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha criticado a Vox su "afán de protagonismo" y una actitud "dislocada" al presentar una proposición de Ley sobre Concordia cuando es una iniciativa acordada en el seno del acuerdo de Gobierno entre PP-A y Cs. "El Gobierno desarrollará este trabajo para que haya consenso", ha defendido.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Romero ha pedido a Vox que no venga "ahora con protagonismos inesperados" porque el trabajo del Gobierno "lo marca PP y Cs, nadie más".

El portavoz parlamentario de Cs ha recordado que en la pasada legislatura se abstuvieron ante un proyecto de ley en esta materia por "tener un sesgo ideológico" teniendo en cuenta que desde Cs "no queremos volver al pasado". "Los andaluces quieren que los políticos miren al futuro, no abrir heridas del pasado, tener más sentido común y no volver a rojos y azules", ha señalado.

De esta manera, ha apuntado que, cuando llegue el momento en que esa proposición de ley se sustancie, Ciudadanos se posicionará y ha insistido en que Vox "le va a ir mejor siendo una oposición seria que haciéndose el protagonista en cualquier asunto".

"Queremos centralidad, sentido común, construir acuerdos, diálogo y moderación, de esa manera Andalucía gana, pero un partido, como Vox, que está día sí y día no planteando cuestiones controvertidas no se llega a la centralidad", ha advertido Romero, quien ha insistido en que Vox ha demostrado hasta ahora "ser útiles desde la oposición" y, por tanto, le pide que "siga en ese trabajo.

Por último, en cuanto al debate abierto sobre la implantación del 'pin parental', el portavoz parlamentario de Cs ha trasladado un mensaje a los padres para que "no duden de que "nadie va a impedir en Andalucía que nuestros hijos reciban una formación en valores constitucionales, del siglo XXI, valores de igualdad, respeto, diversidad y tolerancia".