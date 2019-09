Cs defiende la gestión del brote de listeria de Aguirre y pide a los grupos "responsabilidad": "No cabe tajada política"

Publicado 25/09/2019 13:38:14 CET

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha defendido este miércoles la gestión por parte del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en relación al brote de listeriosis que ha afectado a la comunidad, a la par que ha pedido al resto de grupos políticos "unidad y responsabilidad" porque, a su juicio, en este tema "no cabe la tajada política".

A preguntas de periodistas en el Parlamento andaluz, el parlamentario ha señalado que cualquiera de los representantes públicos y políticos de los partidos "habrían hecho exactamente igual" que el consejero, "ser responsable y actuar conforme a la información que se sabía" para que, "a partir de ahí, con absoluta responsabilidad y sabiendo de la delicadeza del asunto, ir tomando decisiones".

En este sentido, Romero ha zanjado que en este tema no cabe "la tajada política, el electoralismo o el interés particular", por lo que ha hecho un llamamiento al resto de grupos para "ir todas a una". "Hace falta lealtad y colaboración", ha dicho, "tenemos que tender la mano porque si no lo hacemos le estaremos dando un mensaje erróneo a la ciudadanía".

Precisamente, el diputado autonómico ha insistido en que "los ciudadanos quieren que sus representantes entiendan que cuando hay casos como éste en el que tenemos que ir a una". Por ello, "me niego a aceptar que aquí se pueda sacar tajada política", ha añadido reclamando "responsabilidad" a la oposición para que "les vaya mejor".

En este marco, Sergio Romero ha subrayado el apoyo del Gobierno andaluz y de Cs a los empresarios cárnicos y ganaderos, los más "afectados" del brote, mediante una Proposición No de Ley al tratarse de un sector "muy importante para la economía andaluza". En su opinión, se debe apoyar al sector afectado para que "no se manche el buen nombre y la buena gestión por culpa de quien lo hace mal".

Igualmente, ha insistido en que las competencias en materia de inspección sanitarias sean devueltas a la Junta de Andalucía para que el trabajo "se haga mas efectivo".