Cs destaca que "más de 3.000 cordobeses se han beneficiado" de la resolución de los ERTE

CÓRDOBA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, ha asegurado este domingo que "la apuesta de Ciudadanos por las empresas andaluzas y por los autónomos es contundente" y la muestra "más evidente de ello es que en la provincia de Córdoba ya hay 3.089 trabajadores beneficiados por la resolución de los expedientes de regulación de temporal de empleo (ERTE), de un total de 7.358 afectados".

Carrillo ha apuntado en un comunicado que la Consejería naranja, con Rocío Blanco a la cabeza, ha puesto los "recursos necesarios para que los trabajadores pudieran cobrar sus prestaciones lo antes posible". Así, "se desarrollado en un tiempo récord un procedimiento informático para, en primer lugar, registrar con garantías las solicitudes y después resolverlas en el breve plazo de cinco días".

"La Consejería ha cumplido con su labor de proteger y dar cobertura a las empresas andaluzas y cordobesas en la gestión de los ERTE", ha indicado, afirmando que "pese al gran trabajo de la Junta un ERTE no es la única alternativa", ya que considera que "existe una mejor, que es pagar a las empresas un porcentaje del salario para mantener el pago de las nóminas".

A juicio del también senador de Ciudadanos, "PSOE y Podemos no quieren esta alternativa porque prefieren que la gente se quede en paro, que las empresas quiebren y, así, ir a las subvenciones; se trata de un control ideológico de manual". Frente a ello, ha añadido que "Ciudadanos defiende una alternativa económica que evite el colapso y que ayude a las empresas y autónomos para que no cierren y no pierdan sus empleos".