Cs destaca su "temple y moderación" en "muchas políticas" del Ayuntamiento de Córdoba para "tomar mejores decisiones"

CÓRDOBA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha valorado que su partido "templa, centra y modera muchas políticas que se llevan a cabo" en el Consistorio, abogando por "el acuerdo y el consenso" y "priorizar los intereses de los ciudadanos antes que los intereses del partido", tras reunirse con "todos los sectores económicos y sociales" para "así tomar las mejores decisiones" en este período de crisis.

Así lo ha destacado Albás en una rueda de prensa junto al resto de ediles de Cs en el gobierno local, el delegado de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad, David Dorado; la delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Eva Timotero; el delegado de Gestión, Comercio y Mercados, Antonio Álvarez, y el delegado de Deportes y Educación, Manuel Torrejimeno, para hacer balance de este año.

En este sentido, Albás ha admitido que ha sido "el peor año que podía tocar a cualquier gobierno" debido a la pandemia, ante la que "se han intentado hacer las cosas de la mejor forma posible, rescatando a las personas e intentando reactivar la economía", de manera que "el Ayuntamiento ha afrontado la pandemia en mejores condiciones que otros", al ser "valientes" con "recursos para intentar ayudar a las personas que más lo necesitan y la reactivación económica con el plan de choque con cien millones de euros".

Igualmente, ha apuntado que "los cordobeses valoran la estabilidad del equipo de gobierno, que es fundamental para que las políticas que se llevan a cabo sean las mejores", a lo que ha añadido que los ediles de Cs han tenido "una responsabilidad relevante durante toda esta pandemia".

De este modo, ha elogiado la labor de Eva Timoteo en Servicios Sociales, donde "desde el primer momento se pusieron a trabajar de una manera incansable para atender a todas aquellas personas que lo necesitaban y se ha podido ayudar también con alimentos a tantas y tantas familias", con "las ayudas de emergencia", entre otras.

Sobre David Dorado, ha resaltado la gestión en Sadeco para "la desinfección y limpieza permanente de la ciudad desde el primer momento que comenzó la situación de crisis". Respecto a Antonio Álvarez, ha comentado que "al frente de Contratación ha podido resolver muchos expedientes para que no se parara el Consistorio". Y sobre Manuel Torrejimeno, ha mencionado que "muchas de las situaciones que estaban enquistadas desde hace mucho tiempo se han podido desatascar".

ESPECTÁCULO DEL ALCÁZAR EN CONTRATACIÓN

En relación con sus áreas, Albás ha subrayado las conclusiones de las mesas de CECO que "han partido del consenso", subvenciones por 170.000 euros, la formación en idiomas en este momento sin turistas con el programa 'Prolinguatur' con la Universidad de Córdoba y "garantizar la seguridad", con en los dos puntos de información turística.

Además, ha declarado que "el espectáculo nocturno de luz y sonido del Alcázar está tardando más de lo esperado", pero "ya está en contratación" y está convencida de que "va a ser un espectáculo que realmente ponga a Córdoba en el mapa", con "otro atractivo más para los visitantes y turistas".

Por su parte, David Dorado ha expresado que "2020 ha sido un año bastante duro para todos" al "gobernar con una circunstancia que en ningún momento se habría imaginado", pese a ello ha remarcado la labor desde Sadeco ante la pandemia, entre ello en los colegios, de hecho desde Infraestructuras "se han sacado adelante las obras de climatización" en dichos espacios, que "partían de un plan con ciertas carencias", ha precisado.

También, ha elogiado los avances "en el teletrabajo y la digitalización de la administración pública" y pese "al tiempo de 'bypass'" ha salido adelante el plan de obras con 8,5 millones de euros, después de que "estaba hecho un galimatías" con "las promesas del gobierno anterior y ni un solo papel", con "proyectos sin ejecutar", ha advertido, entre otros aspectos como el trabajo con los fondos 'Next Generation', con proyectos por cien millones de euros.

SIN CAMPANADAS EN EL RELOJ DE TENDILLAS

Asimismo, ha lamentado la suspensión temporal de licencias para las actividades de artistas callejeros en algunas zonas "por seguridad" ante la pandemia tras "una aglomeración de personas muy peligrosa", adelantando en este caso que "las campanadas del reloj de la plaza de las Tendillas no van a sonar" en Nochevieja, "precisamente para evitar que, aunque no haya fiesta, no se puedan comer las uvas en la plaza".

Y ha pedido a los grupos de la oposición que "no hagan política de la desgracia de la sociedad que se padece con la pandemia, tengan más altura de miras, arrimen el hombro y no se dediquen a criticar cosas que no deben criticar".

Mientras, Eva Timoteo ha manifestado que en Servicios Sociales la pandemia supuso "un carpetazo a toda la programación prevista, que buscaba la reinserción y el trabajo con las personas, y no exactamente el rescate económico de las personas", que es a lo que se han dedicado para "asistir al auxilio económico" como consecuencia de los efectos de la pandemia.

MÁS DE CINCO MILLONES EN AYUDAS SOCIALES

En este caso, la edil ha aplaudido la labor del personal de la Delegación para las distintas ayudas con la gestión de "más de cinco millones de euros que han ido directos a las familias de la ciudad", alcanzando a cerca de 20.000 personas, al tiempo que se han repartido mascarillas a "las familias más vulnerables", con 70.000 unidades, y en febrero y marzo se hace el segundo reparto, a la vez que se ha atendido a las personas sin hogar y se ha colaborado con el tercer sector.

De otro lado, ha destacado el plan Integra con Sadeco por más de 1,3 millones de euros y "se siguen cuidando las listas de espera" en los centros de Servicios Sociales, que de hasta seis meses en el pasado mandato se ha pasado a 45 días en algunos centros en la actualidad, ha indicado la concejal, quien ha apuntado también el desarrollo de proyectos como la estrategia Eracis, las obras de La Foggara y "se ultima ya la licitación del servicio de ayuda domicilio, dando estabilidad y equilibrio, tanto a las auxiliares que prestan el servicio, como a los beneficiarios".

Sobre Igualdad, ha valorado el desarrollo del segundo Plan Transversal de Género, acciones contra la violencia de género, con la atención a más de 200 mujeres a través de promotoras y se han implementado talleres para "paliar la brecha digital". Y sobre diversidad afectivo sexual, ha resaltado que "por primera vez se ha creado una mesa para la diversidad con las entidades del sector y universidades".

En otro orden de cosas, Antonio Álvarez ha señalado sobre Cecosam "la paz social con el convenio colectivo para tres años" y la firma del protocolo sobre memoria democrática, al tiempo que sobre Gestión ha aclarado que "no existe ningún tipo de atranque, ni colapso", sino que "se han conseguido formalizar instrucciones" para "dinamizar" la contratación, entre otros aspectos de las áreas de Comercio, con 1,3 millones de euros para ayudas y la ordenanza reguladora del comercio ambulante.

Y Manuel Torrejimeno ha elogiado la concesión de ayudas en el Imdeco en "un cambio de tendencia", al "pagar las subvenciones de 2018, 2019 y 2020 en un año" para clubes y deportistas, así como "la determinación para resolver el principal problema, la falta de personal", ha expuesto el edil, entre otras acciones, como en Educación, con "proyectos que suponen una nueva oportunidad para potenciar una ciudad cada vez más abierta, inclusiva y solidaria, donde la educación se consolide como el pilar fundamental".