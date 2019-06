Cs no tiene previsto "por ahora" reunirse con Vox para abordar el Presupuesto andaluz 2019

Actualizado 10/06/2019 13:32:06 CET

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha asegurado este lunes que "por ahora" no tiene previsto reunirse con el grupo parlamentario de Vox en Andalucía para abordar el Presupuesto autonómico del 2019, proyecto de ley que este miércoles afronta en la Cámara autonómica el debate de totalidad con tres enmiendas que podrían tumbarlo, del PSOE-A, de Adelante Andalucía y de Vox.

Así lo ha confirmado la secretaria de Organización del partido naranja, Mar Hormigo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento a dos días de que se sustancia el referido debate.

De no haber acuerdo, el proyecto presupuestario que ha elaborado el cogobierno del PP-A y Cs podrían no salir adelante dado que Vox ha registrado una enmienda a la totalidad, abriendo la puerta a retirarla pidiendo que las negociaciones también se lleven a cabo con Cs. Vox tiene un acuerdo de investidura con el PP-A y sus votos son fundamentales para que los Presupuestos puedan ser aprobados puesto que PP-A y Cs no suman mayoría absoluta en el Pleno.

Preguntada por si Cs se reunirá con Vox en estos días, Hormigo ha asegurado que "por ahora no hay nada previsto" y ha opinado que no cree que dicho encuentro llegue a celebrarse.

Sobre la reunión que mantuvieron el líder de Cs en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata a la Comunidad de Vox, Rocío Monasterio; la dirigente andaluza la ha enmarcado a la formación de la Mesa de la Asamblea madrileña y para eso, a su juicio, "hay que reunirse con todas las fuerzas".

De hecho, Hormigo ha asegurado que en Andalucía, tras las elecciones andaluzas, "se reunieron aquí --Cs y Vox-- el 2D para la Mesa de la Cámara autonómica".

Así las cosas, ha hecho hincapié en que la reunión que se ha celebrado en Madrid no condiciona la negociación presupuestaria en Andalucía pues en Cs, según ha recalcado, "no estamos aquí por sillones sino por políticas". "La política de crear empleo, bajar impuestos y ayudar familias debe prevalecer", ha defendido.