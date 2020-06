Cs exige que toda Andalucía pase a Fase 3 y supedita la movilidad entre provincias a "criterios médicos"

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ciudadanos en Andalucía ha exigido este miércoles que toda la comunidad pase a la Fase 3 dentro del proceso de desescalada ante la pandemia del coronavirus y ha supeditado la movilidad entre las provincias a "criterios médicos, que son los que deben primar para preservar la salud de todos los andaluces".

Así se ha pronunciado en un comunicado la formación naranja después de que el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, haya defendido que todas las provincias andaluzas pasen este próximo lunes a la Fase 3 de desescalada, incluidas Málaga y Granada, ante la pandemia del coronavirus y que haya movilidad entre todas ellas, aunque ha apuntado que, de no pasar estas dos provincias, pedirán que sí se permita el movimiento entre el resto en Fase 3. "No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores", ha señalado.

Sobre este mismo asunto también se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la Fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias".

En un comunicado, Ciudadanos Andalucía ha querido hacer hincapié en la "extraordinaria" labor de los profesionales sanitarios y de toda la sociedad andaluza, que han permitido que las ocho provincias andaluzas estén "en disposición de pasar a la Fase 3 de desescalada desde este mismo lunes 8 de junio".

En este sentido, ha señalado que la igualdad ha sido, es y será "un pilar fundamental" para Cs, por lo que ha insistido en que "todas las provincias andaluzas deben contar con las mismas oportunidades socioeconómicas" y se ha opuesto "siempre a cualquier agravio o discriminación que se pretenda hacer con cualquiera de ellas". Por esto, ha exigido que el Gobierno Central permita dicho paso a la Fase 3 del conjunto de las provincias andaluzas, incluidas las provincias de Málaga y Granada.

Por último, la formación naranja ha advertido de que la movilidad geográfica "se permitirá siempre bajo criterios médicos, que son los que deben primar para preservar la salud de todos los andaluces".