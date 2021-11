Cs lamenta los "intereses electorales" de PSOE, Vox y UP por su no al Presupuesto: "Pagarán caro el falso patriotismo"

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Comunicación de Cs en Andalucía y miembro del Comité Permanente del partido, Guillermo Díaz, ha señalado, después de que Vox, Unidas Podemos y PSOE-A hayan tumbado esta semana el presupuesto de la Junta para 2022, que "las sedes de los partidos se ha impuesto a los intereses de los ciudadanos", ya que "a estos patriotas de partido lo que más les interesa es su partido" y "pagarán caro ese falso patriotismo".

Así ha respondido a preguntas de los periodistas en Sevilla, en las que ha asegurado que "supuestos intereses electorales, ya veremos cómo se paga esto electoralmente, se han impuesto a los intereses de la ciudadanía", al tiempo que ha apuntado que "con una cantidad ingente de dinero, teniendo que adaptar un presupuesto a estos recursos nuevos que vienen para los andaluces, de repente intrigas palaciegas y de sede de los partidos interfieren en la vida de las personas y en la ley más importante que gestiona los recurso económicos de los que vamos a disponer".

"Creo que estos patriotas de partido, que lo que más les interesa es su parido, pagarán caro ese falso patriotismo que no ha mirado a la ciudadanía, que no ha mirado a Andalucía, ya que cuando no se mira a Andalucía tampoco se mira a España", ha manifestado Díaz.

Por otra parte, y preguntado sobre si está en cuestión la libertada al tratar de imponerse el pasaporte Covid, Díaz ha afirmado que "no existe confusión con la libertad cuando tienes que llevar casco en moto o tienes que ponerte el cinturón de seguridad", toda vez que ha añadido que "para ser libre necesitas estar sano". No obstante, ha querido dejar claro que la "prioridad" de su formación "no pasa por el pasaporte", que "si es necesario ya se verá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", pero "tenemos claro" que frente a la pandemia "lo fundamental" es esa tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o segunda para quienes recibieron Janssen.

Además, ha destacado la "necesidad de una respuesta unitaria en todo España", porque "no puede ser que haya 17 planes distintos a la hora de enfrentarse a un virus que no entiende de fronteras autonómicas". Y, por otra parte, "necesitamos concienciar a bastante gente que aún no se ha animado a la vacunación".

"Necesitamos una campaña desde todos los representantes públicos para que salgan a pedir a la ciudadanía que se vacune, porque la derrota del virus pasa principalmente por la vacunación; lo demás son medidas accesorias", ha concluido el secretario autonómico de Comunicación de Cs en Andalucía.