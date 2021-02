Cs muestra su preocupación por la “escalada de inseguridad” que sufre Mancha Real (Jaén)

JAÉN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), Ildefonso Ruiz, ha mostrado este sábado su "preocupación por la escalada de inseguridad que está sufriendo el municipio en las últimas semanas".

Ruiz se ha pronunciado así tras conocer que el pasado fin de semana "fueron desvalijadas tres naves industriales por butroneros", a lo que se añaden varios robos en viviendas, "por no hablar de los intentos frustrados en las últimas semanas, evitados gracias a sistemas de seguridad privados".

Según el portavoz naranja, "Mancha Real se ha convertido en un blanco demasiado fácil para este tipo de bandas y desde el Ayuntamiento no se está haciendo nada por atajar esta situación". De esta forma, ha considerado que "no podemos encogernos de hombros y tratar de silenciar esta situación, porque eso no soluciona absolutamente nada".

El concejal de la formación liberal ha anunciado que "hemos registrado una petición de convocatoria de una Junta de Seguridad extraordinaria para que se valore la situación y se pongan medios". Ha insistido en que "la realidad es que tanto Policía Local como Guardia Civil se encuentran desbordados por los acontecimientos de las últimas semanas y necesitan colaboración por parte de la Subdelegación de Gobierno".

Además, Ruiz ha asegurado que "desde Ciudadanos vamos a llevar al próximo pleno una propuesta para mejorar la seguridad en las zonas de Camino Angosto y Venta Colores, que son las más desprotegidas". "Especialmente la zona de Camino Angosto, que lleva años sin siquiera alumbrado público, a pesar de que los propietarios han registrado numerosas peticiones para solucionar este problema de dejadez municipal", ha apuntado.

En este sentido, desde Cs se propondrá "la mejora de la iluminación e instalación de cámaras en las zonas más vulnerables, además de la contratación de vigilancia privada, a modo disuasorio para ayudar tanto a Guardia Civil como a Policía Local, y que se pueda poner fin a esta situación tan bochornosa".