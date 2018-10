Cs promete una auditoría si alcanza la Junta para aclarar gastos en "corrupción, clubes de alterne y chiringuitos"

Actualizado 22/10/2018 13:42:20 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado que, en caso de alcanzar la presidencia autonómica tras los comicios del próximo 2 de diciembre, la primera medida que promoverá será la puesta en marcha de una auditoría para saber a ciencia cierta "cuánto se ha gastado en Andalucía en corrupción y clubs de alterne, en chiringuitos y dedazos".

Ello será, según ha precisado Marín en rueda de prensa en Sevilla, para poder "devolver a los andaluces de una vez por todas parte de lo que se ha perdido por la gestión del PSOE a lo largo de estos últimos años en el Gobierno de la Junta".

Ha manifestado que los socialistas han logrado que la gestión de la administración regional sea "un agujero negro donde no se sabe absolutamente nada", con cifras que trascienden como "más de 500 imputados o 5.000 millones de euros, cuando la realidad es que no hay transparencia".

Esto "no ha permitido saber ni cuánto ni en qué se han gastado el dinero de los andaluces y los desempleados, gente que lo necesitaba; eso se va a acabar, y la primera medida será auditar todas esas cantidades y asuntos que han enturbiado la imagen de Andalucía y que Andalucía no se merece", ha sentenciado.

Para el candidato naranja, es necesario acabar "de una vez por todas" con una situación "que no ha generado confianza, sino que empezar a producir una desaceleración importante de la economía andaluza". Al respecto, los últimos datos señalan que "Andalucía está diciendo adiós a aquello de la convergencia" y que "volveremos a perder muchas décimas, que son muchos empleos si realmente no se toman medidas para que los andaluces vuelvan a confiar en las instituciones y para que no se deje a nadie en la cuneta tirando el dinero de las políticas sociales y ayuda a los desempleados en clubs de alterne o chiringuitos y estructuras como las de estos cuarenta años de gobierno".

SE PERCIBEN "UNAS GANAS DE CAMBIO INMENSAS"

Esta medida ha sido desgranada por Marín tras una reunión con candidatos de la formación por la provincia de Sevilla con motivo del trabajo que se está haciendo de cara a las elecciones autonómicas, marco en el que "los compañeros han trasladado que van percibiendo unas ganas de cambio inmensas, de que el aire fresco entre por las puertas de San Telmo, y de que ese cambio se produzca para dar la oportunidad de devolver Andalucía a los andaluces, y que no esté siempre en manos de los mismos".

Esas ganas "nos motivan todavía más para seguir trabajando", ha añadido el candidato, que recuerda que según algunos sondeos casi el 80 por ciento de los andaluces quieren que haya un cambio, que "se producirá de la mano de Cs, algo que no dice Juan Marín, sino los andaluces, las encuestas y sondeos: la tendencia indica que cualquier cambio en Andalucía pasa por que Cs lidere este cambio, que es lo que vamos a hacer con responsabilidad y humildad, pero con la ilusión de que los andaluces quieran recuperar la confianza en las instituciones".