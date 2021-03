Cs saca adelante una iniciativa que reconoce la labor de docentes y aboga por la equiparación salarial con otras CCAA

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos que defiende el reconocimiento de la función de los docentes durante la pandemia. "Han sido imprescindibles. Los docentes hicieron todo lo que estaba en su mano para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos durante el confinamiento. Organizaron esas enseñanzas y prepararon el material para transmitirlo a las familias en horas que iban mucho más allá de su propia jornada laboral", ha manifestado la parlamentaria del Grupo Parlamentario de Cs, Mar Sánchez.

La portavoz de la Comisión de Educación ha subrayado que "gracias a ese esfuerzo el curso terminó con la máxima normalidad posible". Y en lo que respecta al inicio del curso 20/21, según un comunicado, la parlamentaria andaluza ha recordado que el profesorado "también tenía miedo", pero "con ese miedo ha dado clases y ha impedido contagios en los centros, ha atendido a niños y jóvenes en unos momentos que había que escucharlos, porque también estaban sufriendo", ha afirmado.

La diputada de Cs ha querido destacar el apoyo que los docentes han recibido de la Consejería de Educación, y ha afirmado que "el profesado ha estado acompañado por la administración aquí en Andalucía", la cual, "desde el primer momento ha velado por el sector educativo". "Aumentó la conectividad, invirtió en digitalización de enseñanza, se coordinó con otras comunidades, repartió material informático y tarjetas para frenar la brecha digital tan grande que teníamos aquí después de tantísimos años de dejadez del anterior gobierno socialista", ha espetado Sánchez.

"Todo esto no hubiera servido de nada sin la profesionalidad, humanidad y compromiso de los docentes aquí en nuestra tierra. Si no llega a ser por ellos un servicio tan esencial como es la educación no se hubiera podido prestar adecuadamente", ha señalado la diputada de la formación naranja.

Para finalizar, la parlamentaria de Cs ha lamentado que el PSOE haya votado en contra de uno de los puntos de la iniciativa como es la creación de una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales para estudiar medidas de equiparación salarial. "No se puede quedar todo en palabras. Los docentes han estado abandonados muchos años por el partido socialista, son el colectivo docente peor pagado de toda España, los docentes andaluces", ha concluido Sánchez.