Cs: Susana Díaz dice con su enmienda a la totalidad al Presupuesto que le "importa muy poco que estén muriendo personas"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Sergio Romero, ha criticado este jueves la decisión del PSOE-A de presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021, y ha sostenido que dicha iniciativa equivale a que la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, diga a los andaluces que "a mí me importa muy poco que estén muriendo personas" por la pandemia del coronavirus y "yo voy a mirar por mi partido, porque creo que así saco más rédito político".

Así lo ha aseverado el portavoz de Cs en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha acusado a los socialistas de "no querer" negociar con el Gobierno andaluz un posible acuerdo de cara a los Presupuestos del año que viene, que, según ha insistido en defender Sergio Romero, son "la mejor arma para combatir el coronavirus".

"Susana Díaz no tiene la más mínima intención de aportar, de ayudar, de proponer enmiendas" a las próximas cuentas, según ha criticado el portavoz de Cs, quien ha apelado a los grupos de la oposición en Andalucía a que "entiendan que es un momento muy delicado" el que se vive actualmente por la pandemia, y que presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos ahora significa "borrarse, quitarse de en medio", por lo que es "una gran irresponsabilidad".

"Una enmienda a la totalidad por parte de cualquier grupo es darle un portazo en la cara a todos los andaluces, y el mejor favor que se le puede hacer al coronavirus ahora mismo", ha manifestado Sergio Romero, quien ha agregado que Susana Díaz "se debe a los andaluces, y debe tener criterio" propio, e "independientemente de la disciplina de su partido, debe ayudar a los andaluces".

Sin embargo, según ha lamentado, "la experiencia nos dice que Susana Díaz, el PSOE como oposición, no aporta ni ayuda a nada", de forma que "la utilidad del PSOE para los andaluces es cero, es ineficiente", según ha sostenido antes de preguntar también a la dirigente socialista "cómo puede moralmente aceptar que su presidente --en referencia al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez-- cierre Presupuestos con Bildu, acercando a los presos asesinos de Jiménez-Becerril y su mujer", cuando eso es "una inmoralidad", según ha remachado.

Tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía ya han anunciado que presentarán enmienda a la totalidad de los Presupuestos, y respecto a Vox, que apoyó los de 2019 y 2020 que elaboró el actual Gobierno de PP-A y Cs, Sergio Romero ha indicado que le parece "irresponsable, surrealista o una broma de mal gusto escuchar al portavoz parlamentario" de dicho grupo "decir que van a apoyar los Presupuestos si se cambia el nombre de la radiotelevisión pública de Andalucía".

"Me parece una frivolidad absoluta", ha sentenciado el portavoz de Cs, que ha instado a Vox a que, "si quieren aportar, que aporten de verdad", teniendo en cuenta que lo que a los andaluces "les importa es que podamos reforzar la educación o la sanidad", según ha puesto como ejemplo.

PIDE "ALTURA POLÍTICA" A LA OPOSICIÓN

En esa línea, el portavoz 'naranja' ha insistido en pedir a la oposición "altura política" en este momento "excepcional", y "salir de las trincheras ideológicas que ahora mismo no caben en Andalucía", y ha remarcado que estos grupos tienen "la oportunidad de sumar, de aportar, de proponer enmiendas" a los Presupuestos que en el Gobierno de la Junta están dispuestos "a aceptar, porque este es un trabajo de todos" cuyo "objetivo común" es "frenar el coronavirus".

Frente a ello, presentar una enmienda a la totalidad es "decirle a la cara a los andaluces que no estás dispuesto a ayudar, que no te gusta absolutamente nada de los Presupuestos más sociales de la historia". "Me parece un gesto de irresponsabilidad en el momento más determinante de los últimos cien años", según ha sentenciado el portavoz de Cs.

Sergio Romero ha contrapuesto esa actitud con la de Cs en las instituciones donde está representado, haciendo "todo lo posible" para demostrarle a los españoles su "utilidad". "No tenemos por costumbre borrarnos de la responsabilidad", y "vamos a seguir la senda de la utilidad y la responsabilidad", según ha querido dejar claro Sergio Romero, que confía en que, con el "día a día", y mediante esta actitud, el partido naranja, que considera "muy necesario" en estos momentos, logre "recuperar espacio" y ayude para que "los españoles tengamos por fin la oportunidad de desbancar" al presidente Pedro Sánchez, "que deja mucho que desear", según ha apostillado.

MEDIDAS PARA PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, sobre las protestas del sector de la hostelería tras las últimas restricciones impuestas por la Junta para frenar la expansión de la pandemia, Sergio Romero ha defendido que los empresarios, autónomos y emprendedores son "el motor de una sociedad", y sabe que "están atravesando momentos muy difíciles", por lo que él "se solidariza y "empatiza" con ellos.

En todo caso, ha subrayado que por parte del Gobierno andaluz se están dando "todas las facilidades para que puedan salir adelante", con medidas que ya se han puesto en marcha y con "un plan de rescate muy ambicioso y potente" que ya ha avanzado la Junta que piensa impulsar "con ayudas directas", según ha puesto de relieve.

En ese sentido, Romero ha apuntado que el Gobierno andaluz se reúne este jueves con representantes de sindicatos y empresarios, y está "convencido" de que tras ese encuentro "se podrán anunciar medidas más concretas" para compensar el impacto económico de las restricciones en determinados sectores.

Al hilo, el portavoz de Cs ha insistido en señalar que "los andaluces nos están exigiendo que tengamos máxima responsabilidad, que nos entreguemos para darles soluciones", y no hay "mejor momento que éste en la historia de Andalucía para aparcar las diferencias, salir de las trincheras, dejar la soberbia al margen y darnos la mano" a través de los Presupuestos de 2021, que permitirían "seguir reforzando la sanidad, la educación, a las personas más vulnerables y a toda la sociedad", según ha concluido.